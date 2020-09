Gabriel Rufián advierte: ERC no apoyará unos Presupuestos pactados con Ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha continuado con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la ronda de contactos políticos con la que pretende aprobar unos nuevos presupuestos y renovar los órganos constitucionales. Tras las entrevistas de este miércoles con el líder del PP, Pablo Casado, y con la de Cs, Inés Arrimadas, el presidente seguirá explorando el clima político en Moncloa con los representantes de los grupos independentistas, nacionalistas y regionalistas del Congreso, así como con el de Más País, Íñigo Errejón.

Tras el encuentro, Gabriel Rufián ha explicado que se ha tratado de una reunión "cordial, amable y fluido, donde ha imperado la franqueza" y valora que Sánchez haya coincidido con él en que "sería muy positivo convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo" con Cataluña y considera que "sería conveniente que fuera a mediados de septiembre". Ambos instan al Govern de la Generalitat y al Gobierno de España para que acuerden una cita.

"Un presupuesto siempre tiene ideología"

Rufián considera que es "mentira" decir que unos presupuestos no tienen ideología: "No es lo mismo pactar políticas de sanidad con Ciudadanos que con ERC", argumenta. Recuerda que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió "que los Presupuestos no se pacten en un despacho con Iglesias y con Rufián" y "desde ERC no quieren que se pacten con el Ibex".

Por eso, ERC condiciona su apoyo a los Presupuestos a la participación de Ciudadanos y recuerda a Sánchez que "al final, gobernar es elegir y no siempre la opcion más sencilla es lo mejor, y pactar con Ciudadanos es lo más fácil ahora. Ciudadanos lo que te va a pedir son más banderas. Estamos hablando del partido que gobierna con Ayuso en Madrid. Del partido que gobierna con Vox en Andalucía".

La visión del Gobierno de España

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado en rueda de prensa que la reunión entre Pedro Sánchez y Gabriel Rufián ha sido "positiva y productiva". Montero ha explicado que se ha abordado la cuestión del diálogo entre Gobierno y Govern: "Queremos impulsar el diálogo y retomar esa agenda del reencuentro que se firmó con el Govern. Este Gobierno ha estado disponible siempre para convocar la mesa de diálogo y así se lo ha trasladado el presidente al señor Rufián".

La ministra no ha detallado fechas ni integrantes, pero ha apuntado que ERC quiere que la reunión se celebre a mediados de septiembre y que, por parte del Gobierno, no habrá inconveniente.

Sánchez también ha invitado a Rufián a apoyar los Presupuestos Generales. Montero ha insistido en el carácter excepcional del contexto actual, pidiéndole a todas las formaciones que trabajen en torno a "todo lo que nos une". La ministra ha recalcado que ERC es un partido de izquierdas y que las políticas que impulsa el Gobierno están "en la onda" de la formación catalana.

Preguntada directamente sobre con qué formación prefiere pactar, ERC o Ciudadanos, Montero ha abogado por tomar decisiones excepcionales. "No se trata de elegir en términos clásicos sino de hacer un llamamiento general a todas las formaciones políticas para que cuantos más mejor puedan aportar con sus ideac y su trabajo. Yo me sentaré con todos menos con los que se han autoexcluido. Y con los que se han autoexcluido seguiré insistiendo", ha dicho.

Divorcio en el Govern

Este jueves, Quim Torra ha remodelado su gobierno. Ha nombrado nuevos consejeros de Interior, Cultura y Empresa y Conocimiento, evidenciando así el divorcio con PDeCat. Gabriel Rufián ha querido restar importancia a lo sucedido, ya que considera que "es peligroso trasladar la guerra civil interna de un partido" al resto de las cuestiones: "Tenemos que controlar la pandemia y no a un partido", ha sentenciado.