La Guardia Civil avisa: si tienes una llamada de un número desconocido con estos prefijos, no la devuelvas

El timo de la llamada perdida está de vuelta. Hace apenas unas horas, la Guardia Civil compartía una publicación en su cuenta de Twitter mediante la que alertaba a la sociedad sobre la vuelta de esta estafa recurrente. Un fraude que consiste en dejar una llamada perdida en el móvil de una tercera persona con un número determinado y esperar a que la víctima pique el anzuelo y acabe devolviendo la llamada para interesarse sobre la razón de la llamada.

A pesar de que recibimos cada vez menos llamadas en nuestro teléfono móvil, principalmente por el poder que ejercen las redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp en la sociedad actual, todavía seguimos recibiendo alguna que otra llamada de un número desconocido. Antes de devolverla, y para evitar cualquier susto, será mejor que compruebes el prefijo para evitar ser víctima de un timo.

Así actúan los estafadores

Según explica la Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter, los responsables de este ataque realizan llamadas de un solo tono a las potenciales víctimas para que no tengan el tiempo suficiente como para responder. De esta manera, la víctima se encontrará con una llamada perdida en su teléfono móvil de un número que no conoce y podría devolvérsela para saber quién se ha puesto en contacto con ella.

El #timo de la llamada perdida suele usar estos prefijos:



355👉Albania

225👉Costa de Marfil

233👉Ghana

234👉Nigeria.



No devuelvas la llamada a esos prefijos (a menos que sea de un conocido, claro😁)



No devuelvas la llamada a esos prefijos (a menos que sea de un conocido, claro😁)

Se puede tratar de un ☎️ con tarificación adicional

Sin embargo, y antes de proceder a llamar a dicho número, es importante que nos fijemos en el prefijo. En caso de que el número empiece por 225, 233, 234 o 355, no devuelvas la llamada a menos que sea de un conocido o conocida. ¿Por qué? Puesto que pueden ser números con tarificación adicional provenientes de países como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria o Albania. Si devuelves la llamada te cobrarán una tarificación especial y el timador se llevará una parte de la misma.

Cómo evitar caer en la trampa

Por lo tanto, y si has recibido la llamada de un número con estas características, no la devuelvas. Para evitar caer en la trampa, se recomienda no devolver llamadas a números internacionales o nacionales de formato desconocido. En caso de que no nos suene dicho número, podemos buscar en Google información sobre el mismo para comprobar su procedencia. De esta manera podremos identificar números sospechosos y evitar pagar de más por una llamada que no queríamos hacer.

Si por el contrario recibes una llamada sospechosa de cualquier empresa con la que trabajes, ya sea tu banco o tu compañía de seguros, comprueba la veracidad de la misma. Recuerda que nunca tienes que dar datos privados por teléfono. Por lo tanto, y si te piden tus datos personales o el número de tu cuenta bancaria, no lo hagas. De esta manera evitarás suscripciones no deseadas o llevarte un susto a final de mes.