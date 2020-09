Viggo Mortensen, sobre cómo la Comunidad de Madrid trató a los ancianos: "Se parece a lo que hacían los nazis"

El actor estadounidense Viggo Mortensen ha concedido una entrevista en 'El País Semanal' donde, además de presentar su debut como director en 'Falling', ha dado su opinión sobre cómo se ha vivido en España la pandemia del coronavirus. "Es horrible, lo que se ha hecho con los ancianos durante la pandemia se parece a lo que hacían los nazis. Una fila aquí, otra ahí. "Este es débil, así que es dispensable"".

Reconocido por ser Aragorn en 'El señor de los anillos' y el 'Capitán Alatriste' entre otros, Mortensen presenta una película que narra la historia de un hombre —que él interpreta— que debe lidiar con la demencia de su padre. Una enfermedad con la que ha luchado de cerca: "En esos años estaba trabajando poco como actor porque mi madre estaba enferma, había pasado años con su segundo marido que tenía demencia senil, que es una cosa que en mi familia ha habido mucho, mi tío, mi tía, mi abuelo… Yo había vivido esto de cerca".

"Con la pandemia ha llegado todo lo imprevisto: no puedo ver a mi padre, qué hago si se enferma, etcétera", relata durante la entrevista el actor y director estadounidense que fue residente durante su infancia en Argentina. "En realidad la pandemia nos ha puesto más claro algo que siempre ha estado ahí: que el día a día de la vida es en realidad una cosa desconocida. Hay mucha incertidumbre, queremos controlar todo lo que pasa, pero no tenemos en cuenta el azar, lo imprevisto, la buena suerte, la mala suerte… En Europa no ha sido un problema encontrar distribuidores para la película, pero en Estados Unidos no sé qué va a pasar. La ven y les parece muy bruta, dicen que no saben bien qué hacer con ella. Este tema en Estados Unidos, con el sistema de salud de allí, pues ya sabes… Hay gente que cuando los mayores tienen demencia senil y hay que cuidarlos, tienen que vender el coche, la casa…", explica.

A la hora de ser preguntado por lo que han vivido los ancianos en España, y concretamente en la Comunidad dirigida por Díaz Ayuso, Viggo Mortensen señala que "esas instrucciones dadas por la Comunidad de Madrid son terribles". "También ha ocurrido en Cataluña, y ahora en Estados Unidos con los rebrotes en Florida y Texas, lo mismo. Cuando llegan estos pacientes mayores a los que a lo mejor les quedan dos años de vida, a eso le ponen un nombre muy técnico para en realidad querer decir “a casa, usted no cabe aquí”. Es horrible, lo que se ha hecho con los ancianos durante la pandemia se parece a lo que hacían los nazis. Una fila aquí, otra ahí. “Este es débil, así que es dispensable"".

Hasta ahora, España ha sido incapaz de frenar el coronavirus en las residencias de ancianos. Los contagios en residencias de ancianos se cuentan por decenas de miles desde que empezó la pandemia de COVID-19 a principios de marzo. Sin embargo, aunque han pasado seis meses, todavía son cientos los mayores que siguen contrayendo el virus a diario en los geriátricos.

En Cataluña, por ejemplo, son casi 17.500 los que se han contagiado en los últimos seis meses... pero es que casi 700 corresponden al último mes. Otro ejemplo, en Aragón, a día de hoy, 2 de septiembre, hay casi 800 mayores que tienen el virus activo. En Euskadi se acercan a los 250. Además hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid se niega desde hace semanas a informar sobre el número de ancianos de residencias que están contagiados en estos momentos. Tampoco la Comunidad Valenciana es capaz de publicar un cómputo global. Sólo ofrece el dato de casos diagnosticados en las residencias en las últimas 24 horas, que en este caso se eleva a 40.