El mal trago de Pablo Motos por su entrevista a Santiago Abascal: "Fue muy desagradable"

Pablo Motos acudió este domingo a 'Liarla Pardo' para presentar la nueva temporada de 'El Hormiguero', que regresa al prime time de Antena 3 con importantes novedades y nuevas incorporaciones. Habló de lo que viene, pero también de algunos de los momentos más complicados que ha vivido en el programa, como la vez en la que entrevistó al líder de Vox.

"¿Volverías a entrevistar a Santiago Abascal?", le preguntó Cristina Pardo en un momento de la entrevista, a lo que Motos contestó: "Yo no entrevisto a los políticos salvo que haya una campaña electoral. A todo el que quiera venir y tenga derecho a venir se le abre el micrófono. Si vuelve a suceder le volvería a invitar porque tiene todo el derecho democrático a venir al programa. Tiene representación parlamentaria".

Sin embargo, el presentador no guarda un buen recuerdo de esa entrevista por lo que sucedió antes y después de que Abascal acudiera a 'El Hormiguero'. "Fue extraordinariamente desagradable, pero no por él", aclaró. "La entrevista fue muy tensa, pero antes de la entrevista toda la gente de izquierdas me acosó de manera miserable y mezquina. Decían que estaba blanqueando el fascismo. Esto fue hasta que se hizo la entrevista. Después lo que sucedió es que empezaron a amenazarme e insultarme los de Vox".

Según contó Motos, los simpatizantes de Vox le recriminaban que "pusiera contra las cuerdas" a Santiago Abascal y le dijeron que "no tenía categoría para entrevistar a su líder". Además, el presentador vivió dos episodios muy desagradables: "Recuerdo que cruzaba los pasos de cebra con miedo. Un día se me puso delante una señora y me dijo hijo de puta. Y otra vez estuve a punto de llegar a las manos con un señor en un restaurante".

Así va a ser el regreso de 'El Hormiguero'

A partir de este lunes, el público volverá a divertirse con 'El Hormiguero'. El programa de Antena 3 regresa con el estreno de su temporada 15, un nuevo curso que está plagado de grandes novedades. Destacan especialmente las incorporaciones de Tamara Falcó, el actor Carlos Iglesias y las estrellas de TikTok: Twin Melody.

Además, como cada temporada, el programa comenzará con una película rodada a lo largo de todo el año. En esta ocasión estrenan 'Hormigueddon: misión espacial: Un meteorito se dirige a la Tierra'.