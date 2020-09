"Carmen, esa no es la mascarilla que llevabas": la parodia viral sobre el profesorado y la vuelta al cole

Hace ya varios días, concretamente el pasado viernes, los niños y niñas de comunidades autónomas como Madrid y Navarra volvían al cole entre un gran número de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen la vuelta a las aulas de forma segura. A partir de entonces, principalmente desde este lunes, el alumnado de las distintas comunidades ha vuelto a las aulas con el objetivo de afrontar uno de los cursos más atípicos de las últimas décadas.

Una situación atípica que ha generado todo tipo de reacciones por parte de los padres y madres que tienen que llevar a sus hijos al cole. Desde los que opinan que las medidas tomadas por los distintos centros son adecuadas para hacer frente a la COVID-19 hasta los que valoran no llevar a sus hijos de vuelta a las aulas. Esto ha generado un sinfín de memes y parodias que se han viralizado en redes sociales durante los últimos días.

"No os cambiéis la mascarilla"

Desde la realizada por la canaria Omayra Cazorla hasta la de Charo Urbano. A todas estas hay que sumarle una más, que se ha viralizado durante estos últimos días, publicada por Martita de Graná en su cuenta de Instagram. Un vídeo que muestra el día a día del profesorado durante la "nueva normalidad" en las aulas. Para ello se convierte en una profesora que no para de dar todo tipo de indicaciones para que sus alumnos y alumnas sigan las normas y prevengan así los contagios por COVID-19.

Después de dar los buenos días al alumnado, la profesora se pregunta por qué Antonio no lleva mascarilla: "Todos los días te olvidas de la mascarilla, prenda". A continuación, Martita de Graná comienza a mostrar todo tipo de escenarios que retratan la vuelta al cole en la "nueva normalidad". Entre otras cosas, la profesora le echa la bronca a Carmen porque lleva una mascarilla que no es la suya: "No os cambiéis la mascarilla".

"María, ¿tú no traías un zumo? qué haces con un batido?"

También a Paquito y Antonio, quienes no son capaces de cumplir con las normas sanitarias. Mientras que el primero es incapaz de taparse la nariz con la mascarilla, el segundo no para de dar abrazos a sus compañeros y compañeras. Después se echa las manos a la cabeza después de ver cómo María se está bebiendo un batido cuando ella se había traído un zumo: "Cada uno con su merienda, no se comparte, no se comparte".

Por último, la profesora abronca a dos alumnos que quieren ir al baño juntos. También al que ha acabado rompiendo la mascarilla porque no para de jugar con ella. En definitiva, una parodia mediante la que Martita de Graná nos muestra sinfín de escenarios que podrían vivir muchos profesores y profesoras durante las próximas semanas.