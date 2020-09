Gabriel Rufián cree que las revelaciones del 'caso Kitchen' "dan para ilegalizar al PP"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que las revelaciones del denominado 'caso Kitchen' sobre las supuestas maniobras del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con pruebas del extesorero Luis Bárcenas "dan para ilegalizar" al PP.

ERC, Junts, PNV, Bildu, Más País-Equo, Compromís, BNG y CUP ya han iniciado conversaciones para pedir en el Congreso una comisión de investigación sobre este asunto. Y a partir de ahí, hablarán con los partidos que apoyan al Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, con idea de que la petición sea lo más transversal posible y pueda salir adelante.

Según Rufián, las informaciones sobre este caso y los mensajes del que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, explican por sí solos la necesidad de esta comisión de investigación, pero apunta incluso la posibilidad de la ilegalización del PP.

"La guerra sucia en el PP o la utilización de mecanismos del Estado no sólo fuera sino dentro, da incluso para ilegalizar al partido", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso.

Hay que haber visto 'El Padrino'

Para el político independentista, hay que ver 'El Padrino' para entender lo que ha ocurrido en el PP: "Si se hacían eso entre ellos, qué no habrán hecho para con otros, fuera el independentismo y el republicanismo catalán o cualquier disidencia política", ha añadido.

Rufián admite que la dirección del PP de entonces ya no existe, pero ha remarcado que Pablo Casado "lleva en el partido desde que era un chaval, ya era un cuadro cuando esos hechos estaban ocurriendo, y como actual presidente debería dar explicaciones".

Lastra carga contra Iglesias por revelar conversaciones privadas

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha rechazado este martes que se hagan públicas las conversaciones privadas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene con su Gabinete de Ministros y ha apuntado que ella no lo ha hecho "jamás".

De esta forma ha respondido, en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya desvelado esta mañana en la Cadena SER que mantuvo una "discusión fuerte" con Sánchez por no informarle este verano de la salida de España del Rey Juan Carlos I, un asunto por el que el presidente acabó disculpándose.

Lastra ha comenzado dejando claro que desconoce las conversaciones que Sánchez mantiene con sus ministros y ha rehusado pronunciarse sobre las declaraciones que haga cada uno de ellos, en este caso Iglesias.

Ahora bien, ha recalcado que si conociera el contenido de esas conversaciones, tendría claro que no las haría públicas, porque no lo ha hecho "jamás". "Las conversaciones privadas, sean en el ámbito de mi partido o en el parlamentario, nunca las he hecho públicas", ha rematado.