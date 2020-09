El FC Barcelona 2020/21 echa a rodar comenzando la era Koeman en el banquillo blaugrana, con la permanencia de Leo Messi, el fichaje de Pjanic y la vuelta de Philippe Coutinho, después de su Champions conseguida con el Bayern Múnich. El brasileño incluso metió un doblete en los cuartos de final en Lisboa en la humillación bávara en la mejor competición europea de clubes de Europa.

En la pasada etapa del ex del Liverpool, su dorsal era el número siete. Un número que no le dio suerte y con el que llegó a ser pitado por su propia afición. Esta campaña ya no lo lucirá porque Antoine Griezmann lo ha elegido para esta segunda temporada en Can Barça.

Un número muy especial para el francés después de que lo luciera en el Atlético las cuatro temporada que disputó con los de Simeone y con el que quiere revertir la tímida temporada pasada. Además también es el dorsal habitual que utiliza con la Selección francesa.

El encargado de desvelar su nuevo dorsal ha sido nada más y nada menos que el gran Kevin Durant en un vídeo. El jugador de los Nets, en un vídeo publicado en las redes sociales, destapa una camiseta con la camiseta del francés y con su nuevo dorsal, cedido por Coutinho. Sin embargo las redes no se han fijado exactamente en eso, sino en un detalle en la vestimenta de Kevin Durant.

La sudadera que utiliza 'Durantula' para desvelar este nuevo dorsal tiene dos cifras que rápidamente han relacionado con la actualidad blaugrana: 2-8. Esta casualidad ha incendiado las redes que rápidamente lo han destacado y se ha convertido en viral. Es de esos inesperados giros de guión que tanto triunfan en las redes.

