Nadal habla sobre el pelotazo de Djokovic a la juez: "No se deberían hacer cosas así"

El tenista Rafael Nadal señaló este lunes que sentía la descalificación del serbio Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, y que en su caso estaba encantado de volver a las pistas, aunque reconoció que se encuentra "un poco por debajo" de su nivel normal.

"Djokovic tuvo mala suerte, me da pena, tuvo una oportunidad en este Slam", dijo sobre el número uno del mundo. "No se deberían hacer cosas así, pero suceden en circunstancias desafortunadas", comentó al referirse al bolazo que propinó a una jueza de silla. "En la pista es importante tener el control para evitar la mala suerte, seguro que no quería golpear a nadie", zanjó Nadal sobre este asunto.

"Estoy encantado de volver", dijo sobre su regreso al circuito. 'Las circunstancias han sido pesadas para todos, difíciles. Pero aquí estamos. Roma siempre es emocionante. Es sin duda uno de los acontecimientos más importantes del mundo', señaló.

Esta es la imagen que han visto los jueces para DESCALIFICAR a Djokovic tras golpear a una juez de linea en la tráquea pic.twitter.com/2HvlogxRSm — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 6, 2020

"Y al mismo tiempo, por supuesto, no será lo mismo sin multitudes y estar en la burbuja sin poder disfrutar un poco de la ciudad. Pero al menos hay un torneo aquí en Roma y eso es bueno", añadió Nadal.

Respecto a su decisión de no competir en el US Open, Nadal defendió su postura. "No me arrepiento de no haber jugado el Abierto de los Estados Unidos. No lo seguí mucho, sólo vi el final. Cuando tomas una decisión, sigues adelante con ella. Hice lo que creí que era mejor para mí y mi familia", dijo.

"Ahora me siento bien, tal vez un poco por debajo de la normalidad porque hace tiempo que no juego", apuntó sobre su nivel. "Para estar al cien por cien hay que jugar. Será duro contra Carreño Busta pero también será una buena prueba", comentó sobre su duelo con el semifinalista en Nueva York.

Djokovic: "Estuve en shock durante dos días"

El serbio Novak Djokovic reconoció este lunes que estuvo en shock durante dos días, después de haber sido descalificado en el US Open, y que aquel incidente fue "una lección de vida".

En la jornada dedicada a los medios de comunicación, Djokovic se refirió por primera vez al suceso que le costó su salida del abierto americano. "Después de ese episodio estuve en shock durante dos días, tuve una gran culpa y fue una gran lección de vida", dijo.

"Estoy seguro de que es una experiencia que tendré a lo largo de mi carrera. Lo importante es que la jueza de línea está bien, la escuché en los días siguientes y por suerte se había recuperado", añadió.

"Eso es lo más importante. ¿Cómo se siente la gente con respecto a este episodio? Es cierto que se ha hablado de ello, lo entiendo. Pero voy a seguir mi camino, consciente de lo que he hecho", razonó el serbio.

