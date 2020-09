El mundo no es como creías: descubre el tamaño real de cada país

¿Alguna vez te habías preguntado cuáles son los países más grandes del mundo en lo que a extensión se refiere? Si eres de los que creen que Rusia es el primero de ellos, has dado en el clavo. Según recoge el mapa creado por Jason Davies, en el que se clasifica a los distintos países por su área, la nación liderada por Vladimir Putin destaca en primera posición con 16.376.870 kilómetros cuadrados de tierra. Una posición que podemos intuir simplemente fijándonos en un mapamundi. Sin embargo, no siempre es así.

¿Qué región consideras que podría ser la segunda? A pesar de que no es un país, Jason Davies refleja que la Antártida es la segunda región en extensión con un área de 14.000.000 kilómetros cuadrados. Segunda por delante de otros países como China, Estados Unidos y Canadá, tercera, cuarta y quinta clasificadas a nivel global. También por delante de otros países como Brasil, Australia, India, Argentina y Kazajistán, algunos de los más grandes del planeta.

España es el país número 53 en lo que a superficie se refiere

Respecto a España, los responsables de este mapa nos explican que se encuentra en el puesto 53 de los 295 territorios analizados. De esta manera, nuestro país es más grande en extensión que otras naciones como Marruecos, Suecia, Polonia, Alemania y Japón, entre otros. Ahora que ya conoces el área de cada nación, te ofrecemos un mapa que te ayuda a descubrir su tamaño real. Un proyecto, que contradice a la proyección de Gerardus Mercator, que nos demuestra que las apariencias engañan.

La proyección imaginada por Mercator distorsiona los polos y empequeñece todas aquellas tierras en torno al ecuador. De esta manera, África se muestra mucho más reducida de lo que realmente es. También la India, los archipiélagos entre el Índico y el Pacífico o Brasil. Mientras tanto, otros países europeos por encima del Círculo Polar Ártico muestran un tamaño superior al que realmente tienen. Es el caso de naciones como Suecia, Noruega o Finlandia, entre otras.

Descubre el tamaño de cada país y compáralo con el resto

En la plataforma The True Size podrás descubrir el tamaño real de cada país y compararlo con el de terceras naciones. Teniendo en cuenta la superficie de cada uno de estos estados, los responsables de este proyecto nos demuestran que Rusia no es tan grande como parece. A pesar de que es la primera en lo que a extensión se refiere, no es tan grande como se muestra en un mapa corriente.

El tamaño de los países varía de forma considerable. / Neilrkaye

Tampoco Estados Unidos y Canadá, quienes parecen más grandes gracias a su posición en el mapa. En el lado opuesto podemos encontrar las naciones que integran el continente africano y otras como Brasil o India, entre otros. En definitiva, la proyección imaginada por Mercator nos ayuda a ubicar el mundo tal y como lo conocemos pero nos ofrece una imagen distorsionada de la realidad.