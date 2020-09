"No hay vocación que lo aguante": la denuncia de un médico ante los abusivos turnos de guardia

La segunda ola de coronavirus ya acecha en todo el territorio. Los contagios se multiplican y cada vez más personas necesitan atención sanitaria. Sin embargo, el Sistema de Salud está al borde del colapso. Tras haberse jugado el tipo en primera línea durante la primera oleada, y sin tregua de por medio, muchos profesionales se sienten saturados y sin fuerzas para afrontar lo que viene. Falta reforzar el personal y reclaman que se respeten los descansos.

"No hay vocación que lo aguante", así lo resumía el médico de emergencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, César Carballo, que denunciaba en Twitter la situación de miles de profesionales sanitarios que trabajan durante 24 horas haciendo guardias y sin dormir. Con los ánimos mermados después de terminar una jornada de guardia intensa en urgencias, Carballo mostraba lo duro que es trabajar sin descanso. "Ayer nos mirábamos entre nosotros a las 3 am después de casi 24 horas despiertos, exhaustos y agotados, a punto de claudicar", escribía en la publicación.

Ah!! , por si no lo sabian: las horas que trabajamos en el hospital de guardia no computan a la hora de la jubilación. Es decir, trabajaremos según guardias hechas, entre 5-7 años mas que los demás. Así trata este país a sus médicos, no es de extrañar que cada vez mas emigren. — Cesar Carballo (@ccarballo50) September 15, 2020

El facultativo considera que situaciones como esta traspasan los límites de la vocación sanitaria: "Esto no es un servicio donde se pueda vivir, crecer y envejecer", criticaba. Y lamentaba además que las horas de guardias "no computan a la hora de la jubilación". "Trabajaremos según guardias hechas, entre 5-7 años mas que los demás", insistía.

"Nadie os lo va a reconocer"

En este sentido y a modo de denuncia, Carballo ponía sobre la mesa el tema de la emigración de los profesionales del sector médico. "Así trata este país a sus médicos, no es de extrañar que cada vez más emigren", concluía. Y no han sido pocos los que han dedicado mensajes de ánimo y se sumaban a las críticas del sanitario. "Es asqueroso, no hay otra manera de decirlo", le respondía una usuaria en Twitter, a lo que Carballo añadía su reflexión: "Cuando pasa esto, es que el país está enfermo, y no por COVID, lleva enfermo mucho tiempo, pero ahora lo hemos visto", lamentaba.

Pues así están muchos de mis compañeros entre los q me incluyo. Una profesión bonita, vocacional de ayuda, que se está convirtiendo en un suplicio.. Cuando pasa esto, es q el país está enfermo, y no por COVID, lleva enfermo mucho tiempo, pero ahora lo hemos visto. — Cesar Carballo (@ccarballo50) September 15, 2020

Sin embargo, el médico de familia Mosquera se unía a la conversación de Twitter para responsabilizar a los sanitarios de Urgencias de permitir las condiciones laborales. "Por qué permitís esos horarios y turnos abusivos de siempre?", y continuaba con un aviso más feroz: "Una vez que perdáis la salud ya será tarde, nadie os lo va a reconocer".