Fernando Simón explica por qué ha decidido ir a grabar con Jesús Calleja

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha aprovechado parte de sus vacaciones para grabar un programa de 'Planeta Calleja' que se emitirá en 'Cuatro' con el famoso montañista y presentador, Jesús Calleja. Ahora, la cadena de televisión ha emitido un adelanto en el que Simón explica a la audiencia por qué ha decidido asumir el reto.

No ha estado exento de críticas, pero el doctor ha respondido a la llamada de Jesús Calleja para participar en su programa de televisión en el que, mientras se practican todo tipo de deportes como escalada o bicicleta, el protagonista habla sobre los principales hitos de su carrera o momentos polémicos, entre otras cosas.

"Hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar el próximo año con esta pandemia", empieza explicando Jesús Calleja. El presentador asegura que han montado en globo, han buceado, han hecho una bajada en bicicleta "un tanto radical" y ahora se disponen a escalar.

Después le toma la palabra el epidemiólogo y explica que se ha cogido unas vacaciones porque "lo necesitaba" y lo ha hecho porque tienen "un equipo excelente en el Ministerio", de ahí que no haya dudado en aceptar la propuesta de Calleja. Por otra parte, el presentador le hace una chanza ya que la mitad de la semana de vacaciones las va a dedicar al programa y seguro que a su mujer no le gusta. "La verdad es que las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar, pero ya nos resarciremos en otro momento", explica Simón con su amabilidad habitual.