El científico López-Collazo: "Cada vez que dicen que las cosas están controladas es como, que dejen de mentir"

Después de responder a las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el doctor en Farmacia y director del Instituto de Investigación del Hospital La Paz, Eduardo López-Collazo, ha vuelto a la carga exponiendo sus críticas a la gestión de la pandemia. El experto en materia del nuevo coronavirus considera que se está improvisando en exceso y apuesta por la creación de un comité científico con expertos de todos los ámbitos que sea independiente y que dé soluciones a las distintas situaciones.

"Cada vez que oigo que nos dicen que las cosas están controladas es como por favor, que dejen de mentir", ha expresado el investigador, que asegura que "hay un nivel de improvisación que se podía haber evitado con un comité científico en el más amplio uso de la palabra con sociólogos, empresarios, etc". Es más, López-Collazo señala que ese comité sería "capaz de crear escenarios ideales" para afrontar la situación epidemiológica, la desescalada o la vuelta a los colegios. "Si yo fuera político me gustaría tener un equipo de científicos que me asesore y, si alguien se equivoca, sería culpa del comité. No entiendo por qué no lo hacen", dice tajante.

"Si se disparan los casos, sería difícil controlarlo"

El doctor asegura que los hospitales se están anticipando ante la segunda oleada que ya acecha, pues cuentan con más experiencia, aunque sí hay preocupación entre el equipo médico por si aumentan más los casos y se vuelva a la situación de marzo y abril. "Los hospitales están preparando los espacios y salvando las carencias de la otra vez, el problema es que si se disparan los casos, incluso con mucha prevención, sería difícil controlarlo", afirma.

Además, entre las críticas a la gestión de la pandemia, destaca la desescalada. "Se aplicó un desconfinamiento muy rápido que se unió con el verano y las vacaciones, donde tuvimos más contacto con otras personas. También se tomaron medidas, que eran buenas, pero sin mucha lógica", considera, ejemplificando que se promovió el uso de la mascarilla, "pero luego en restaurantes, gimnasios y sitios cerrados se nos permitió estar sin ella".

"Nos encontramos a un amigo, nos vamos a cenar y justo entonces que es cuando estamos más cerca nos quitamos la mascarilla. Igual que en muchos centros de trabajo, que tienen prohibido muchas cosas, pero te permiten estar sin mascarilla en tu mesa. Son medidas buenas que no se han aplicado con lógica", añade.

"Confinar zonas grandes ahora mismo no es prudente"

Respecto a los posibles confinamientos selectivos en algunos distritos de Madrid debido a la incidencia del virus y el aumento descontrolado de casos, el experto no ve con buenos ojos que se vuelva a la situación de encierro. "El confinamiento es necesario cuando se determina que hay un foco grande y hay que confinarlo, suele tener buen resultado. El problema está en que hay que tener en cuenta el coste económico y social. Confinar zonas muy grandes ahora mismo no es lo más prudente", señala, aunque dejaría esta cuestión en manos del comité de expertos independiente que propone.

Además, cree que la vuelta al cole ha sido una improvisación más: "No creo que haya un científico que diga que se volviera al cole al 100% con estos datos". Y aboga por "un grupo de expertos que acabe llegando a un punto intermedio para salvar la salud, la macroeconomía, la microeconomía, la conciliación de los padres, etc."

"En octubre vamos a ver un aumento de los casos"

El doctor no es optimista y asegura que en octubre habrá un aumento de los casos. "Es evidente, salvo que nos tomemos mucho más en serio las cosas que estamos haciendo como tener un uso de la mascarilla de verdad, aplicándola en espacios cerrados", avisa, y señala que uno de los grandes miedos si suben muchísimo los casos, es el colapso hospitalario. "El problema es que si no se toman medidas más fuertes podremos vivir no el colapso de marzo, pero sí uno menor", advierte tajante.

Y tampoco se ha mostrado demasiado esperanzador sobre la llegada de una vacuna contra el COVID-19. "No creo que este año haya vacuna, la última fase tarda y ya ha sido todo bastante acelerado. No se puede avanzar más hasta que el cuerpo desarrolle anticuerpos y se pueda comprobar su eficacia. Eso lleva tiempo", ha declarado López-Callazo, que recuerda que mientras no haya una vacuna al alcance, tendremos que vivir con las restricciones de movilidad, con la mascarilla puesta y cumpliendo el distanciamiento social.