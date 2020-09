Bartomeu: "Ahora mismo nadie valora dimitir"

El presidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu ha asegurado en TV3 que "ahora mismo nadie valora dimitir" después de que los promotores del voto de censura hayan conseguido más de 20.000 firmas. “La cantidad de firmas ha sorprendido incluso a los promotores del voto de censura, cumpliremos los trámites con máxima transparencia. Ahora mismo nadie valora dimitir, al contrario, ahora debemos seguir este proceso de voto de censura y el club sigue trabajando”, ha dicho Bartomeu.

Sobre Messi, ha apuntado: "Como presidente no entraré en ningún conflicto con Messi. Es el capitán de nuestro equipo. Él habla en el campo, lo hemos visto muy metido en el proyecto de Koeman".

"Para fichar, tienen que salir jugadores"

“¿Dinero para fichar a Lautaro? No entro en nombres concretos, lo que ya hemos explicado es que la pandemia ha afectado a los recursos y todos los clubes debemos adaptarnos, reduciendo masa salarial para cumplir el Fair Play, esa es la clave”, ha admitido.

Sobre Memphis Depay, ha dicho: “Quiero aclarar el asunto Depay. Cuando hablas con un club, lo primero es la discreción. El dinero no es problema, el Barça tiene recursos, pero antes de la llegada de jugadores deben salir muchos”

Riqui Puig

Este sábado Adrià Albets ha informado en la SER de que el futbolista se siente decepcionado por no ser del agrado de Koeman y RAC1 ha contado de que Koeman no cuenta con el canterano. Además, el mediocentro de 21 años no ha sido convocado para el Joan Gamper.

Bartomeu ha dicho al respecto: “Koeman estará en Barcelona muchos años, hace tiempo que queríamos que estuviera con nosotros. Hoy explicará la situación de Riqui Puig, pero se habla de jugadores que pueden tener más o menos minutos, no de si se cuenta o no con un jugador”.

Sobre Quique Setién

En referencia al conflicto con Quique Setién, con quien el club se encuentra en conflictos judiciales, el presidente blaugrana ha afirmado: “A Setién se le comunica que no se cuenta con él cuando toca, no se llega a un acuerdo para la salida y se llega a que tenga que resolver un juez. Pasa en muchas entidades. A Setién le agradezco que nos ayudara viniendo al club”.

