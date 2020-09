Lastra arremete contra la "incompetencia" de Ayuso ante su cita con Sánchez

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha vertido este domingo duras críticas contra la "incompetencia, falta de coherencia, claridad y seriedad" de Isabel Díaz Ayuso la víspera de la reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Lastra ha lanzado esos reproches sobre la gestión que está haciendo Ayuso de la pandemia de coronavirus en un acto del PSOE en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

La también portavoz del PSOE en el Congreso se ha mostrado convencida de que la actitud del PP responde a una estrategia planificada para "trocear, destrozar, depredar la sanidad pública para que al final los ciudadanos tengan que derivarse a la privada". Ha considerado que Madrid vive momentos difíciles, pero ha llamado a la tranquilidad y ha destacado el total apoyo que Sánchez va a reiterar este lunes a Ayuso. Pero a renglón seguido ha iniciado un serie de reproches a la presidenta madrileña comenzando por el hecho de que su comunidad haya sido la única que no había adoptado hasta ahora medidas contra el virus una vez finalizado el estado de alarma.

Ha criticado las contradicciones de Ayuso y del líder del PP, Pablo Casado, ante la pandemia como decir que el Gobierno no les dejaba actuar y pedir ahora que el Estado intervenga más. A su juicio, esos "vaivenes" demuestran un vacío de criterios y propuestas para hacer frente a la situación. "Es incompetencia. Son incompetentes. No saben qué hacer ni cómo hacerlo. Que ejerzan sus competencias; han de asumir su responsabilidad", ha recalcado antes de aseverar que no hay "ni coherencia, ni claridad ni seriedad en ningún miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, especialmente, en Ayuso".

También ha subrayado que a Ayuso se le debe suponer responsabilidad, pero, en vez de asumir en primera persona el liderazgo de la situación, cree que se ha dedicado a señalar a los trabajadores de los distritos del sur, a los inmigrantes y al Gobierno de España. "El virus no discrimina. Quien discrimina son las administraciones públicas que parasitan el estado del bienestar, lo destrozan y consiguen que crezca la desigualdad y a acabe sucediendo lo que está pasando en Madrid. La discriminación —ha apostillado— no es cuestión del virus, sino del PP", ha añadido.

Lastra ha considerado "de película de Berlanga" la serie de declaraciones de los últimos días por parte de integrantes del Gobierno madrileño ante el anuncio de las medidas que comenzarán este lunes. Ha lamentado igualmente que Ayuso se opusiera al estado de alarma cuando esta medida salvó cientos de miles de vidas, que animara a salir a la calle a protestar contra el Gobierno y que no contratara los rastreadores necesarios ni al personal sanitario al que se comprometió. De igual forma, ha criticado su contradicción de decir que no tiene recursos necesarios y anuncie a la vez bajadas de impuestos que cree que suponen un "dumping fiscal" contra otras comunidades.

Tras sus reproches, ha subrayado que ahora es el momento de trabajar contra el virus, pero ha advertido de que ya habrá tiempo de pedir cuentas y responsabilidades a Ayuso y al PP. En el acto ha intervenido el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, quien ha incidido en las críticas de Lastra a Ayuso y ha lamentado su falta de respeto a los ayuntamientos de la región y las "mentiras" del Gobierno autonómico en esta crisis.