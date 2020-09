¿Cuáles son las canciones que más veces has escuchado en Spotify? Ahora puedes saberlo con una simple factura

Hace ya varios años, concretamente un 7 de octubre de 2008, Daniel Ek y Martin Lorentzon presentaban Spotify en varios países entre los que se encontraba España. Una plataforma de música en streaming que, con el paso de los años, se ha convertido en la más popular de su sector. Desde entonces ya ha pasado más de una década y el número de usuarios y usuarias que utilizan esta plataforma se cuentan por millones.

Una década en la que hemos visto nacer un gran número de estrellas mientras otras se debilitaban poco a poco. Desde Lady Gaga y su Poker Face hasta Amy Winehouse y su Back to Black. ¿Alguna vez te habías preguntado cuáles son las canciones que más veces has escuchado en todo este tiempo? Ahora puedes hacerlo gracias a una plataforma como Receiptfy. Un plug-in, desarrollado por la streamer Michelle Liu, que rastrea cada una de las canciones que has escuchado para mostrártelas en forma de receta.

Así es Receiptfy, la aplicación que te muestra tus canciones favoritas de una forma original

Nada más acceder a la aplicación, esta te preguntará qué tipo de factura quieres. Una en la que se reflejen las canciones que has escuchado este último mes, otra en la que aparezcan tus temas favoritos en los seis últimos meses o una tercera en la que se haga un repaso a tu vida en Spotify. Tras pulsar en cualquiera de ellas, y después de esperar unos segundos, te encontrarás con una factura en la que aparecen tus diez canciones favoritas.

En primer lugar, la plataforma te mostrará tu nombre y la fecha en la que se ha llevado a cabo la petición. A continuación, la factura nos mostrará la lista de canciones que más hemos escuchado durante un tiempo de terminado. Junto a ella, el tiempo que dura cada tema. Una vez hecho esto, la aplicación te mostrará el número de canciones que aparecen en la lista y el tiempo exacto que duran todas ellas si las escucháramos como una lista de reproducción.

Ver esta publicación en Instagram “The E.N.D.” by @bep Una publicación compartida de ALBUM RECEIPTS (@albumreceipts) el 3 Sep, 2020 a las 8:40 PDT

Las canciones del verano para los usuarios de Spotify en España

La canción más escuchada este verano por los usuarios y usuarias de Spotify España es el remix de La Jeepeta. Una canción, de Nio García, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka, que ha acumulado más de 30 millones de reproducciones en la plataforma. A esta le siguen otras como Caramelo (26 millones de reproducciones) y El Manual (25 millones). Mientras que la primera de ellas pertenece a Ozuna, la segunda es de Anuel. Un artista al que también podemos encontrar en cuarta posición junto a Bad Bunny con Hasta que Dios oiga.

Entre el resto de canciones de la lista los usuarios de Spotify España han elegido PAM, Relación, Carita de Inocente, La Curiosidad, Sur y Norte y Fabuloso. En definitiva, ritmos latinos que han marcado un verano diferente. ¿Y cuáles han sido las canciones españolas más escuchadas? Según ha dado a conocer la plataforma de música en streaming, Mil Tequilas se impone a otros himnos como el Pa' toa la vida de Don Patricio y TKN, la colaboración entre Rosalía y el rapero estadounidense Travis Scott.