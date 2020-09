Fernando Simón: "Habrá que plantearse si es necesario ampliar las medidas de Madrid al resto de la Comunidad"

Horas después de la importante reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para coordinar la respuesta a la situación del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido este lunes para valorar el estado de la pandemia.

Según los datos publicados por Sanidad, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 31.428 durante el fin de semana, de las cuales 2.957 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas. Un dato que eleva ya la cifra total de contagios hasta los 671.468.

Simón ha explicado que hay una importante variabilidad entre comunidades autónomas, siendo la Comunidad de Madrid la que registra una mayor tasa de contagio por cada 100.000 habitantes de 746, seguida de Navarra con más de 600 y con varias regiones por encima de los 300, entre las que destacan Murcia, Melilla, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla León y Castilla-La Mancha.

Segunda ola

"Estamos en una segunda ola, si quieren llamarlo así", ha dicho Simón. "Pero en algunas comunidades los contagios están creciendo, como Murcia, mientras que en otras, como Cataluña, se han estabilizado y no acaban de bajar".

El director del CCAES ha destacado, sin embargo, que el esfuerzo de diagnóstico con test PCR está siendo muy alto, lo cual permite contar con una fotografía de la situación que resulta muy realista. Simón ha explicado con el número de pacientes ingresados en UCI (1.417) sigue incrementándose, pero ha señalado que la letalidad se mantiene en el 0,9%.

"Si la evolución de la segunda ola es como hasta la fecha, creo que sí tenemos suficientes equipos. Las plantillas se están reforzando y creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande. Aún hay médicos en los que nos podemos apoyar. Pero el número de médicos en España es limitado".

Las medidas de Madrid

Preguntado por su opinión acerca de las medidas anunciadas en la Comunidad de Madrid, Simón ha celebrado el ambiente de colaboración entre el gobierno de Ayuso y el de Sánchez y ha dicho que "pueden ser muy efectivas" y que algunas "habrá que plantearse si es necesario o no ampliarlas al resto de la Comunidad". Simón ha asegurado, además, que Madrid es donde más PCR se están haciendo —"más del doble que muchos países"— y que están haciendo "un buen trabajo".

El director del CCAES ha explicado además que la sensibilidad de los test antigénicos actuales —utilizado en la Comunidad de Madrid y otras regiones— es muy alta e incluso "cercana a la que ofrecen los test PCR". Simón ha asegurado que estos test pueden ser muy útiles porque aportan la posibilidad de tener un diagnóstico en 15 minutos, aunque luego deba confirmarse con otra prueba.

Sobre el cierre de los parques, el director del CCAES ha reconocido que, aunque sean espacios que están al aire libre, tiene sentido restringir el acceso por la necesidad de evitar la concentración de personas.

¿Falta de médicos y enfermeras?

Preguntado por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la falta de médicos y enfermeras, Simón ha asegurado que él no es experto en la materia, pero sí ha explicado que "en muchos servicios hay falta de recursos o sobrecarga" y también que "de manera crónica, en los últimos años, sí ha habido informaciones sobre la escasez de especialistas en según qué servicios".

Vacaciones en Mallorca

Preguntado por las críticas recibidas a raíz de sus vacaciones en Mallorca, que ha aprovechado para grabar un programa de Planeta Calleja, Fernando Simón ha optado por no hacer comentarios: "Si no les importa, no las voy a comentar. Y el programa ya lo verán".

Ante una segunda pregunta sobre el tema, de todas formas, ha aclarado que no ha cobrado por su participación en el programa y se ha mostrado algo molesto por la insistencia en el tema: "Yo no cobro por casi nada. Solo mi salario. No entiendo la pregunta, pero bueno".