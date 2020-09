El Supremo rechaza la querella del PSOE contra Vox por acusar al Gobierno de practicar la eutanasia a mayores

El Tribunal Supremo no aprecia indicios de delito de injurias calumnias y coacciones graves y, en consecuencia, ha decidido no admitir a tramite la querella que interpuso el PSOE contra la diputada de Vox Macarena Olona por acusar al Gobierno en un programa de televisión de haber practicado la eutanasia a los mayores que han muerto en las residencias durante la epidemia de COVID-19. El Supremo considera "comprensible" la queja del PSOE pero precisa que no tiene encaje en el código penal, "un exceso verbal con fines políticos realizado en medio de una entrevista".

Tono correcto

La Sala II añade que "sería deseable que las expresiones y los tonos en el debate público fueran más correctos, pero el exceso (en estos contextos de análisis de un debate relevante de interés general) no es suficiente para cubrir las exigencias del Derecho penal". El Supremo explica que las declaraciones de la diputada de Vox deben valorarse como una crítica política a una concreta gestión, más que el "dolo de calumniar" que puede suponer el literal de las palabras.

No todo vale

Los jueces advierten "que ello no quiere decir que todo valga en este marco de situaciones por activa y pasiva", pues la condición pública de una persona no supone un "cheque en blanco o una tarjeta abierta para que se puede decir lo que se quiera de los demás, o se esté obligado a recibir todo tipo de manifestaciones o expresiones de terceros" por el hecho de ostentar un cargo público.