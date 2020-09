Hace ya varios meses, concretamente en marzo, el portal especializado WabEtaInfo revelaba, en su página web, que WhatsApp estaba trabajando en una nueva función para que los usuarios y usuarias de la plataforma de mensajería pudieran mandar mensajes que se autodestruyen a terceras personas. Una función, que reclaman los usuarios desde hace ya varios meses, que ya hemos podido ver en otros servicios como Telegram o Facebook Messenger.

En dicho artículo, el medio especializado explicaba que, para mandar un mensaje de estas características, tan solo había que acudir a la información del contacto situada en la parte superior de la pantalla. Una vez hecho esto, la aplicación nos permitirá silenciar notificaciones de dicho contacto, recibir notificaciones personalizadas, configurar la visibilidad de archivos multimedia y, por último, programar mensajes para que se autodestruyan. Unos mensajes que, a partir de ese preciso instante, mostrarán un icono de un cronómetro para indicar que se borrarán en cuestión de horas o días dependiendo nuestras necesidades.

WhatsApp trabaja en una nueva función para que puedas enviar imágenes que se autodestruyen

Desde entonces, la compañía continúa trabajando en esa función tan esperada por los usuarios y usuarias de WhatsApp. Pero no solo eso, sino que ha decidido mejorarla. Según ha dado a conocer Wabetainfo a través de su página web, la compañía de mensajería instantánea pretende que también puedas programar la autodestrucción de los archivos multimedia. No solo de imágenes y fotografías que quieras compartir con terceras personas, sino también de vídeos e incluso GIFs.

Todo ello a través de una nueva función que ha sido bautizada como Expiring Media, desde la que podremos determinar el tiempo que permanecerá la imagen en cuestión en el chat de terceras personas antes de desaparecer de forma automática. Para activar esta función, los usuarios y usuarias de WhatsApp tan solo tendrán que pulsar sobre un nuevo botón en el que se muestra un icono de temporizador antes de enviar una imagen o un vídeo concreto.

Así funciona la nueva función de WhatsApp

Una vez hecho esto, el botón se volverá de color verde y nos indicará que los archivos que vayamos a compartir se caducarán de forma automática. Cuando el usuario o usuaria en cuestión abandone esa conversación, la imagen se eliminará de forma automática. De esta manera, y si has enviado algún dato sensible o una fotografía que no te gustaría que vieran terceras personas, se borrará como por arte de magia.

Respecto a la fecha de lanzamiento de esta nueva herramienta, Wabetainfo ha explicado que todavía está en fase de desarrollo. Sin embargo, y dado que la compañía trabaja desde hace varios meses en los mensajes que se autodestruyen, el servicio de mensajería instantánea podría lanzar ambas en un futuro no muy lejano.