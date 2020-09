La dura historia de un ex ACB: "Me llamaban subnormal, era un niño con cuerpo de adulto"

El exjugador de baloncesto, Iñaki Zubizarreta, ha contado en el programa de la Cadena SER ‘Què t'hi jugues!’ que sufrió acoso escolar en su infancia. Su estatura -medía más de 1,80 metros con 12 años- le llevó a sufrir insultos, vejaciones y hasta palizas en su colegio.

“El problema lo tuve con chavales que eran mayores que yo. Me hicieron salvajadas, pero lo peor fue ver cómo la profesora me humilló para protegerse ante los demás. Me hundió”, ha narrado.

El madrileño asegura que, desesperado, se intentó quitar la vida. “Después de ir a suicidarme a un acantilado y no hacerlo, me hice una promesa: 'Iñaki defiéndete'. Y al volver me defendí pegando un puñetazo y me dieron una paliza. Acabé dos días en coma. Allí aprendí que no era la mejor manera de defenderme”.

Jugador profesional durante más de una década

Zubizarreta estuvo en las filas de equipos como el Baskonia, Valencia Basket o Zaragoza. En cambio, fue con lo que le “rompieron” de niño. “Era un niño con cuerpo de adulto. Mis actos no iban con mi estatura, por eso me llamaban 'subnormal'”, ha dicho.

La clave: la educación

El exjugador considera que hace falta “un cambio” ya. “Se sigue manteniendo la ley del silencio. Por miedo a ser chivatos se convierten en cómplices. Los padres delegan al colegio la educación y esto debe venir de casa”, ha lamentado.

