Johnson anuncia nuevas restricciones para frenar el avance del coronavirus

Boris Johnson trata de impedir que el coronavirus siga progresando rápidamente en el Reino Unido y pone como ejemplo lo que ocurre en Francia y España. "Las pruebas muestran que el virus se extiende a grupos más vulnerables. Lo estamos viendo en Francia y España, donde ha llevado a un incremento de hospitalizaciones y desgraciadamente más muertes". Con ese argumento el primer ministro británico anunció en la Cámara de los Comunes que, a partir del jueves, bares, restaurantes y pubs deberán cerrar a los diez de la noche. La medida regirá en Inglaterra, mientras Escocia, Gales e Irlanda del Norte decidirán las suyas. "Eso no quiere decir que a las diez de la noche se puedan hacer las ultimas peticiones. Será la hora de cierre y la policía se encargará de que así sea", especificó.

Johnson también recomendó el teletrabajo, siempre que sea posible, a pesar de haber impulsado hace semanas la vuelta a las oficinas y en especial la de los funcionarios públicos. Se ha endurecido el uso de mascarillas, obligatorio ahora en bares, restaurantes (mientras no se estén consumiendo comidas y bebidas), tiendas, taxis, y transporte privado. Hasta el momento sólo se exigía en autobuses, metro y trenes, orden que frecuentemente no se cumple. Tampoco es un requisito utilizarla en espacios abiertos o al caminar por las calles. La multa a quienes no lleven las mascarillas en los lugares obligados se dobla y asciende a 200 libras (216 euros).

A partir del lunes, 28 de septiembre el número de invitados a las bodas se reduce a 15. Se aplaza el regreso del público a los estadios y persiste el cierre de los centros de conferencias. "Debemos reconocer que la difusión del virus afecta a nuestra capacidad de reabrir las conferencias económicas, las exposiciones y los eventos deportivos", señaló Johnson.

El primer ministro se dirigirá está noche al país en un mensaje televisado, para insistir en su mensaje de que el momento es "peligroso", hay que intervenir para atajar la pandemia, tratar de convencer a los británicos para que obedezcan.