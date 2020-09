Las notas internas del Poder Judicial no recogen el motivo de la ausencia del rey en la entrega de despachos

La Cadena SER ha tenido acceso a las comunicaciones internas del departamento de presidencia del Poder Judicial sobre el acto de entrega de despachos en la Escuela Judicial de Barcelona al que estaba previsto que asistiera el rey Felipe VI. La primera comunicación de la Presidencia del Poder Judicial es del pasado 15 de septiembre en la que se detallan las medidas que se van a aplicar como consecuencia del "repunte de la COVID-19", según escribe Susana Crisóstomo, directora de gabinete de Carlos Lesmes. En esta primera comunicación ya se anuncia la presencia de Felipe VI al acto de entrega de despachos. Según el documento habrá una "drástica reducción" del número de asistentes "por razones de seguridad sanitaria", pero queda por escrito que la mesa presidencial "estará encabezada por Su Majestad el Rey".

En la invitación al acto se anunciaba la presencia de rey Felipe VI. / CADENA SER

La segunda comunicación es del pasado 21 de septiembre y en ella se incluyen la invitación a la entrega de despachos a los alumnos de la 69 promoción "bajo la presidencia de Su Majestad el Rey", junto con el formulario sanitario de obligado cumplimiento por parte de todos los asistentes. Ambos documentos se pueden consultar en cadenaser.com.

Un día después llega el anuncio de la cancelación en una comunicación desde Presidencia del Poder Judicial: "Me dirijo a vosotros con estas líneas para comunicaros que, lamentablemente, Su Majestad el Rey no podrá acompañarnos al acto de entrega de despachos, como estaba inicialmente previsto". El equipo de Carlos Lesmes concluye su mensaje con un "todos lamentamos sinceramente que no pueda presidir el acto", pero no ofrece el motivo por el que cancela su presencia por primera vez a este acto que, según fuentes cercanas a la organización, se fijó para el 25 de septiembre porque fue la fecha consensuada con Zarzuela.