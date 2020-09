Asociaciones judiciales exigen al Gobierno aclarar la ausencia de Felipe VI en Barcelona

Distintas asociaciones judiciales han manifestado su malestar por la ausencia del rey Felipe VI en los actos de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona, una invitación que figuraba también este año en la comunicación oficial del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y que supone la primera vez que Felipe VI se ausenta.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) califica de "muy preocupante en un Estado de Derecho" la "incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad del jefe del Estado" en la Escuela Judicial de Barcelona el próximo viernes. Más aún, aseguran a través de un comunicado, si "como apuntan algunos medios, esa invocación a la seguridad solo pretende disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución".

"Si hay un acto institucional al que debe asistir el Rey es a la entrega de despachos. Si bien es cierto que la ley no obliga a su asistencia, la tradición de más de 20 años presidiendo este acto nos lleva a entender que la decisión adoptada de no contar con él no se corresponde con la alta dignidad de la función de juzgar", señalan desde Francisco de Vitoria.

En este sentido, tanto la APM como Francisco de Vitoria exigen al ejecutivo aclarar "las verdaderas razones de la ausencia de S.M El Rey, y, en su caso, adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto y por la seguridad e integridad física".

Respuesta del Gobierno

Según han señalado fuentes del ejecutivo a esta emisora, la ausencia del rey Felipe VI no tiene mayor trascendencia, en este acto estarán quienes quieran acudir, y estas mismas fuentes niegan problemas de seguridad que justifiquen la ausencia del jefe del Estado.

Por otra parte, fuentes de la organización del acto aseguran a la Cadena SER que la fecha del 25 de septiembre para celebrar el acto se consensuó con Zarzuela. Además, las comunicaciones internas del departamento de presidencia del Poder Judicial, a las que ha tenido acceso esta emisora, sobre el acto de entrega de despachos en la Escuela Judicial de Barcelona al que estaba previsto que asistiera el rey Felipe VI, no recoge el motivo por el que cancela su presencia.