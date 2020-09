Zidane: "¿Bale? No le voy a contestar, le deseamos lo mejor"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, fue contundente cuando le preguntaron sobre las palabras de su ahora exjugador Gareth Bale. "No le voy a contestar, le deseamos lo mejor", expresó.

El jugador, ahora cedido en el Tottenham, afirmó que "no se arrepiente de nada de lo que he hecho en el Real Madrid". "Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control"; añadió.

"¿Bale? No le voy a contestar. Le deseamos lo mejor para lo que le viene. Ahora estamos con lo nuestro", explicó antes del partido contra el Real Betis.

"Lo importante es que Hazard esté bien físicamente"

Sobre Hazard, el francés explicó que "lo importante es que esté bien físicamente". "Todos pueden entrar, lo importante es que todos estén bien físicamente. Hay muchos partidos, veremos cómo lo hacemos", añadió.

"Hazard no tiene molestias de su lesión. Pero como ha tenido pocos entrenamientos con el equipo, hay que ir despacito. Es cuestión de poco tiempo y va a estar con el equipo. Lo que queremos es entrar y estar bien al 100%", añadió.

Sobre fichar un '9', Zidane afirmó "estar contento con su plantilla" pero que hasta el 4 de octubre "puede pasar cualquier cosa". "Yo estoy contento con mi plantilla, confío plenamente en ella. Vamos a trabajar para estar bien físicamente", explicó. Respecto a reforzar alguna posición en concreto, el francés dijo que: "No quiero nada ni voy a pedir nada. Luego puede pasar de todo hasta el 4 de octubre".

Sobre la salida de Suárez del Barça y la tensión entre Messi y la directiva, Zidane explicó que "no sabe exactamente lo que está pasando". "No me quiero meter. Todos los clubes tienen sus momentos. Pero el Barcelona va a pelear en todo, no tengo ninguna duda", conlcuyó.

