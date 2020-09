"Confinamos San Blas pero no Chamberí": Polònia critica la gestión de la COVID-19 en Madrid a ritmo de Shakira

Polònia lo ha vuelto a hacer. Después de años y años haciendo un repaso a la actualidad mediante todo tipo de sketches y canciones de lo más variopintas, el programa de humor de TV3 ha vuelto a ritmo de Shakira para analizar la gestión de la COVID-19 en Madrid y las consecuencias que ha tenido en el resto del país. Para ello ha contado con los clones de Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Fernando Simón, entre otros, quienes han mostrado lo sucedido en la capital española mediante una crítica musical.

En primer lugar, las cámaras de Polónia cazan a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida realizando la PCR a una persona proveniente de Valencia. Apenas unos segundos de introducirle el hisopo por la nariz, la presidenta de la Comunidad de Madrid determina que el hombre no es "ni panchito, ni chinito, ni rumano". Por esa misma razón, y dado que no proviene del extranjero, le permite volver a su casa de Valencia.

La parodia está protagonizada por personajes como Díaz Ayuso, Almeida y Fernando Simón, entre otros

Acto seguido, y mientras Almeida cuestiona los métodos de Díaz-Ayuso para gestionar la crisis de la COVID-19 en Madrid, Fernando Simón entra en escena y les pregunta si van a seguir haciendo test o no. Después de llegar a un acuerdo con Sánchez, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias confía en que lo sigan haciendo. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid explica que no es posible porque se han gastado todo el dinero en banderas.

A continuación, la realización nos transporta hasta el día de la reunión entre Pedro Sánchez y la música empieza a sonar. Una parodia del clásico Te dejo Madrid, de la artista colombiana Shakira, mediante el que los protagonistas del vídeo analizan la gestión de la COVID-19 en la capital de España. Mientras que Ayuso reconoce que no se está tan mal si estás en un box del hospital, Pedro Sánchez explica que ha acudido a la reunión para ponerle un fin político a la del Partido Popular.

"Si eres de barrio rico no debes sufrir, es más fácil culpar a un mena iraní"

Mientras tanto, Fernando Simón pide a Ayuso que confine todo Madrid para evitar que se propague la COVID-19 y que se extienda por todo el país. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no da su brazo a torcer y asegura que todo va bien: "Yo no cierro Madrid". Por otro lado, Almeida explica que confinan áreas como San Blas, nunca Chamberí: "Si eres de barrio rico no debes sufrir, es más fácil culpar a un mena iraní".

Después aparecen Quim Torra y Isabel Díaz Ayuso, quienes discuten sobre la gestión de la pandemia en sus respectivas comunidades hasta que Fernando Simón vuelve a entrar en escena para pedir un confinamiento. Sin embargo, en esta ocasión le mandan a bucear junto a Jesús Calleja como respuesta a las imágenes en las que se podía ver a los dos juntos preparando un programa que se emitirá el próximo 2 de octubre en Telecinco.

Por último, Almeida busca médicos en LinkedIn para hacer frente a la COVID-19 y Díaz Ayuso opta por tapar a los enfermos entre banderas de España y Madrid: "Mira que banderas más bonitas". Después de fijarse en ellas, la presidenta recupera el "Madrid es España dentro de España" que dijo hace unos días: "¿Qué es Madrid si no es España? Madrid es todo. Madrid eres tú, Madrid soy yo, Albacete es Madrid, Sevilla es Madrid, tu primera de Huesca también es Madrid....Madrid es amor. Sin embargo, y después de que Almeida le pregunte sobre si Vallecas también es Madrid, Ayuso asegura que no lo es.