Ayuso no se mueve pese al ultimátum de Sanidad: no quiere confinar Madrid al completo y pide recursos

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado por el plató de ‘Antena 3’ en los informativos de fin de semana para hablar sobre el posible confinamiento de gran parte de las áreas sanitarias de Madrid. “Ha sido un cambio de criterio de última hora que ha sorprendido a todos”, ha empezado explicando la presidenta en relación a la recomendación del Gobierno de extender las restricciones donde hay más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

“El ministro dijo que lo estábamos haciendo muy bien y el viernes decidieron romper unilateralmente con lo que habíamos acordado. No entiendo el motivo político. La unidad es necesaria y voy a volverle a pedir al Gobierno recursos y ayuda”, ha continuado diciendo Ayuso.

La presidenta se mantiene con su criterio de extender el confinamiento a municipios iguales que Madrid. "Vamos a una solución intermedia mucho más complicada y creativa porque no se puede cerrar Madrid. No tengo legislación para hacer efectivas esas cuarentenas, necesitamos policías, Guardia Civil, etc.", ha asegurado.

La presidenta ha insistido en que Madrid tiene unas "condiciones especiales", por ejemplo su densidad de población y por eso necesita una "ley de pandemias, más médicos y más ayuda". En este sentido, Ayuso contradice el planteamiento general que han hecho los presidentes autonómicos del PP: pedir al Ministerio de Sanidad una interterritorial donde se exijan "criterios comunes" y objetivos para aplicar medidas.

Por otra parte ha dicho que "no se pueden hacer" dos ruedas de prensa al mismo tiempo, en referencia a las dos comparecencias que hubo el viernes pasado, una de Madrid y otra del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Además, la presidenta ha insistido en que la gente tiene que "cumplir las cuarentenas" y, mientras unos se contagian otros tienen que seguir adelante porque "Madrid no se puede parar".

“Madrid tiene que seguir adelante conjugando la vida y la economía”, ha sentenciado en lo que es una evidente contradicción a los criterios del Gobierno de establecer sendas restricciones en aquellos lugares con una alta incidencia acumulada.

El fin de semana ha estado marcado por el ultimátum que mandó Salvador Illa al Gobierno de la Comunidad de Madrid el sábado por la mañana. Hasta tres veces ha emplazado el ministro de Sanidad al Gobierno de Ayuso a que rectifique las medidas sanitarias adoptadas el viernes; el Ejecutivo central quiere que Madrid haga caso a los "científicos" y a las recomendaciones del Gobierno.

De hecho, el Gobierno ya tiene encima de la mesa varias opciones para intervenir en Madrid en caso de que, en un plazo indeterminado todavía, la región no cumpla con las advertencias. Así, hoy el Partido Popular -que gobierna con Ciudadanos en Madrid- ha hablado de persecución ideológica a Díaz Ayuso y cuestiona los criterios del Gobierno.

En las últimas horas hemos sabido que Salvador Illa y Carolina Darias han mantenido una reunión telemática y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha telefoneado a la ministra de Política Territorial para ultimar un acuerdo y convencer a Ayuso de que rectifique.