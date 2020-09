Fernando Simón habla por primera vez del contenido del programa 'Planeta Calleja'

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha hablado por primera vez del contenido del programa Planeta Calleja, grabado hace unos días en Mallorca y que se estrena este viernes 2 de octubre. En anteriores ruedas de prensa Simón ya había sido preguntado por el asunto, pero respondió con evasivas: "Mis vacaciones son mis vacaciones y, si no les importa, no las voy a comentar. Y el programa ya lo verán".

En esta ocasión una periodista le ha preguntado por unas declaraciones del propio Calleja, quien ha explicado que en el programa Simón da fechas concretas sobre el fin de la pandemia, comentando cómo cree que va a evolucionar. La periodista ha cuestionado que esa información deba usarse como "gancho mediático" y le ha pedido que comparta esa información en la sala de prensa.

Pero el director del CCAES ha negado que las reflexiones compartidas en el programa de Calleja supongan ninguna novedad: "No hay ninguna información que no hayamos discutido en ruedas de prensa [...]. No hay nada que sea relevante y que no se haya discutido ya".

Tras la actualización de este lunes, la cifra oficial de personas que han perdido la vida en España por COVID-19 desde que empezó la pandemia es ya de 31.411. Según Sanidad, en los últimos 7 días han muerto en nuestro país 359 personas y durante el fin de semana el total de fallecidos ha aumentado en 179.