La CEOE se suma al acuerdo de prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero

La CEOE ha decidido sumarse al acuerdo de prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero. La patronal ha reunido este martes por la mañana a su Comité Ejecutivo y finalmente ha dado su brazo a torcer ante los dos puntos con los que no estaban conformes: que no se pueda despedir al trabajador hasta pasados 6 meses desde el fin de los ERTE y que no haya diferencias por sectores para acceder a esos ERTE, tal y como defendían sindicatos y el Gobierno.



Tras la luz ver de la CEOE, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta esa fecha tras el preacuerdo alcanzado a última hora de la tarde de este lunes con CCOO y UGT.

El acuerdo alcanzado con los sindicatos eleva las exoneraciones de las cuotas empresariales en el caso de los ERTE de rebrote, aquellos que las empresas pueden presentar si su actividad se ve afectada por restricciones impuestas por las autoridades españolas o extranjeras.

De hecho, las exoneraciones para los ERTE de rebrote, a los que podrán acogerse todas las empresas que lo necesiten, serán a partir del 1 de octubre del 100% cuando se impida la actividad de la empresa si ésta tiene menos de 50 trabajadores, y del 90% si cuenta con más de 50 empleados.

En el caso de que se limite el desarrollo normal de la actividad por parte de las autoridades españolas, se ha establecido, con efectos retroactivos del 1 de septiembre, exoneraciones empresariales para los trabajadores afectados por el ERTE de rebrote del 100% en octubre, del 90% en noviembre, del 70% en diciembre y del 60% en enero de 2021 si la empresa contaba con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de este año. Si contaba con más, las exoneraciones serán del 90%, del 80%, del 60% y del 50% por cada mes del periodo octubre-enero.

Los ERTE de estos sectores disfrutarán de exenciones de cuotas del 85% por cada mes del periodo octubre 2020-enero 2021 en el caso de que la empresa tuviera a 29 de febrero de este año menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% si contaba con más de 50 empleados.

De estas exoneraciones también podrán beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, sí se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de estos sectores.

Protección para fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial

Asimismo, el preacuerdo alcanzado con los sindicatos mejora la protección de fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial, que cobrarán el 100% de la prestación por desempleo con los límites que fije la ley, y mantiene el 'contador a cero' en las prestaciones de los ERTE, que seguirán teniendo una cuantía equivalente al 70% de la base reguladora aunque se cobren durante más de seis meses.

El preacuerdo incluye también el compromiso de abrir una mesa de negociación para dar protección a los trabajadores temporales que han estado afectados por ERTE y que finalmente se han ido al paro, cuyas cotizaciones no son suficientes para obtener una prestación por desempleo.

Otra de las novedades de esta prórroga es que los trabajadores en ERTE tendrán prioridad par acceder a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo.