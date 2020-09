La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web, de la proliferación de un nuevo tipo de estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con los datos tanto personales como bancarios de terceras personas. Todo ello a través del phishing, una de las técnicas más habituales a día de hoy mediante la que los cibercriminales se hacen pasar por una entidad reconocida para ganarse tu confianza y engañarte sin levantar sospechas.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por entidades bancarias como Bankia o Banco Santander para advertirte de una serie de movimientos relacionados con el fortalecimiento de la seguridad de tus transacciones bancarias. Sin embargo, y como viene siendo habitual en este tipo de ataques, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recuerda que podrían hacerse pasar por otras entidades financieras con el objetivo de ganarse tu confianza.

Así actúan los actúan los cibercriminales: te invitarán a compartir tus datos personales

Te pedirán los datos de tu tarjeta bancaria. / OSI

En primer lugar, los responsables del ataque te explican que has recibido un nuevo mensaje relacionado con la seguridad de tu cuenta. Un servicio "completamente gratuito", tal y como indican desde el correo, que puede ser muy eficaz para simplificar tu vida puesto que te ayudará a gestionar tus operaciones de una forma mucho más rápida y eficaz. Para activar dicho servicio, tan solo tienes que pulsar sobre el botón 'Finalizar la solicitud' que te reenviará a una nueva pantalla.

Una vez hecho esto serás reenviado a una página web que se hace pasar por la de tu banco. Para poder acceder a la misma, o eso es al menos lo que te dirán los responsables del ataque, tendrás que compartir el número de tu DNI y la clave para acceder a tus datos bancarios. A continuación, te pedirán otro tipo de datos como el número de tu tarjeta de crédito, su fecha de caducidad, el código de seguridad e incluso el PIN.

Los cibercriminales podrían extraer tu dinero de cualquier cajero

De esta manera, los responsables del ataque se quedarán con todos los datos necesarios para tomar el control de tu cuenta y usarla en beneficio propio. Entre otras cosas, los cibercriminales podrán sacar tu dinero de cualquier cajero e incluso realizar compras por Internet bajo tu nombre. Por lo tanto, y antes de seguir los pasos indicados en un correo sospechoso, contacta con tu banco para salir de dudas.

🔊#ALERTA⚠ Detectada campaña de emails que suplantan a entidades como Bankia y Banco Santander. Redirigen a una web falsa para robar credenciales de acceso e información bancaria, con la excusa de un nuevo servicio de seguridad.#NoPiques #phishing ➕ℹ👇https://t.co/aaGfy7rEmC pic.twitter.com/v82mQkX3Fr — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 28, 2020

En caso de que hayas decidido seguir las indicaciones del mail, y accedido a la página diseñada para hacerse con tus datos tanto personales como bancarios, comprueba si estás en la web oficial de tu banco o no. Si no dispone del cifrado de seguridad HTTPS y muestra unos caracteres que no coinciden con los que sueles ver de forma habitual, desconfía. Gracias a ello evitarás ser víctima de este tipo de ataques.