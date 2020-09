"Fue una historia fatal": Jorge Cadaval habla sobre su anécdota escatológica con el rey emérito Juan Carlos I

Los Morancos han acudido este lunes a El Hormiguero para promocionar El desfase. Un nueva gira, que comenzará el próximo 2 de octubre en el teatro Rialto de Madrid, en el que el dúo cómico tratará de conquistar a la audiencia con historias disparatadas protagonizadas por personajes de ayer y hoy. Entre ellos algunos como Corinna Larsen, Fernando Simón, Santiago Abascal y el rey emérito Juan Carlos I, algunas de las nuevas incorporaciones a su amplio repertorio de personajes.

Después de que Jorge Cadaval imitara al rey emérito, Pablo Motos le ha preguntado por una anécdota que protagonizó junto a él hace ya varios años. Sin pensárselo dos veces, y tras de reconocer que se trataba de una "historia fatal", el cómico ha comenzado a hablar sobre una de las anécdotas que no olvidará en su vida. Una historia que comenzaba en una cena a la que fueron invitados por Manuel Prado Colon de Carvajal, en la que el cómico y el rey emérito acabaron cenando en la misma mesa.

Jorge Cadaval y una cuestión de protocolo: "Soy el cagón de España"

El cómico recuerda que, antes de la cena, se repartieron una serie de aperitivos con queso entre los invitados e invitadas. A pesar de que el queso le sentaba "como una patada en los mismísmos", tal y como ha explicado frente a Pablo Motos, Cadaval decidió comérselo por protocolo. Apenas unos minutos después de hacerlo, el cómico notó que el queso había comenzado a hacer "el efecto laxante" que le obligaría a ir al baño cuanto antes.

Sin embargo, y debido al protocolo, el cómico no quería levantarse de la mesa. Por esa misma razón, el protagonista de esta historia comenzó a hacerle todo tipo de señas a la persona que le había llevado al evento para preguntarle qué podía hacer. Después de que la persona a la que iba dirigido el mensaje no se enterara de lo que estaba sucediendo, el rey me preguntó le preguntó si se estaba cagando. Cuando Cadaval le confesó que sí, Juan Carlos I le dijo que fuera al váter.

"No he visto a nadie que cague más que tú"

Tras hacer de vientre, y de volver a la mesa junto al resto de invitados e invitadas, el rey emérito le preguntó si estaba bien. Sin embargo, y antes de que le diera tiempo a terminar la frase, Jorge Cadaval volvió a sentir los retortijones que le devolverían al baño. Después de ver que el cómico no lo estaba pasando del todo bien, el rey le pregunto si seguía cagando, a lo que Cadaval le contestó "como un palomo en una jaula".

Por esa misma razón, el rey emérito volvió a mandar al baño para que resolviera sus problemas intestinales. Al terminar, y tras comprobar que todo estaba bien, Juan Carlos I le aseguró que nunca había conocido a una persona que cagara más que él. Y es que, tal y como explicaba Cadaval frente a la audiencia de El Hormiguero, es "el cagón de España".