Un zoo de Reino Unido aísla a cinco de sus loros porque no dejaban de insultar a los turistas

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado 15 de agosto, los responsables del Lincolnshire Wildlife Park adoptaban cinco loros grises africanos para el zoológico y los colocaban juntos en una jaula para que se adaptaran a su nuevo entorno. A partir de entonces, y antes de reunirse con el resto de la colonia compuesta por más de 200 loros, Billy, Elsie, Eric, Jade y Tyson comenzaron a absorber todo tipo de conocimientos de cara a su nueva vida en el parque.

Pero no todos fueron buenos, tal y como recoge The Guardian. A pesar de que fueron adaptándose a las nociones básicas y fundamentales para convivir en el parque junto al resto de animales, también aprendieron a insultar. Y desde entonces no han dejado de hacerlo. A pesar de que el director del parque reconoce que es habitual que algún loro aprenda alguna palabrota, Steve Nichols asegura que nunca le había pasado algo semejante.

Los loros comenzaron a insultar a los turistas apenas 20 minutos después de llegar al parque

Durante las semanas que han pasado aislados del resto de la colonia de loros, los protagonistas de esta historia comenzaron a enseñarse improperios los unos a los otros y a retroalimentarse. De esta manera, y cada vez que uno de ellos empezaba a decir palabrotas, el resto le seguían en cuestión de segundos. Tras aclimatarse por completo a su nueva vida, los responsables del zoológico decidieron presentar a sus nuevos loros en sociedad.

Sin embargo, y cuando tan solo llevaban 20 minutos en el parque, algunos turistas comenzaron a recibir los primeros insultos por parte de los loros. A pesar de que los responsables del parque pensaban que su comportamiento cambiaría cuando llegaran al parque con el resto de loros, no fue así. Por esa misma razón, y para evitar futuros incidentes en un futuro, Steve Nichols ha decidido aislarlos y dividirlos en varias zonas del parque para dejen de insultar constantemente a la gente.

"Nos han sacado la sonrisa en un año realmente difícil"

Según cuenta Nichols en declaraciones a la agencia de noticias PA, los loros han sido separados para que los visitantes más jóvenes del parque no tengan que estar escuchando continuamente todo tipo de insultos. Pero no solo por eso. También para que Billy, Elsie, Eric, Jade y Tyson puedan llamar la atención de otros loros grises africanos que pudieran sobrevolar la reserva. Gracias a ello, los responsables del parque evitan que los loros se retroalimenten entre ellos y molesten a los turistas del parque.

Sin embargo, Nichols ha asegurado que no han recibido ni una sola queja: "La gente nos ha advertido sobre el comportamiento de los loros, pero les ha parecido muy divertido, no hemos tenido una sola queja". Según cuenta el responsable del parque, el hecho de que un loro te recomiende que te vayas a la mierda le hace mucha gracia a la gente: "Nos ha sacado una gran sonrisa en un año realmente difícil".