Illa estalla cuando una diputada del PP dice que "no han parado de tenderle la mano" y le acusa de "soberbia"

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la diputada del PP Rosa María Romero Sánchez ha acusado al Gobierno de "atacar a la Comunidad de Madrid" y le ha preguntado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "por qué ha politizado la pandemia contra Madrid" y si lo hace "en calidad de candidato a la Generalitat de Cataluña". Un largo discurso en el que la diputada ha llegado a afirmar que desde el PP no han parado "de tenderles la mano" pero "la soberbia de su Gobierno es solo comparable a la incompetencia de su gestión en la pandemia". Una acusación que precedida de multitud de cifras y rematada con una defensa de la Monarquía.

Cuando Salvador Illa ha tomado la palabra, su tono de descontento era evidente: "Hablar de todo y mezclarlo todo es la mejor forma de no hablar de nada y no resolver nada. Creo que no me excedo si le pido un poquito, solo un poquito, de rigor y seriedad. Estamos en medio de la segunda ola, en toda Europa, también en España, de la pandemia". Después de varios días esperando que la Comunidad de Madrid tome medidas en la región, Illa ha vuelto a emplazar al PP a colaborar, a arrimar el hombro: "Porque quien hoy no sume, mañana le restará".

El ministro ha defendido que "el Gobierno ha estado permanentemente haciendo lo que le corresponde", coordinando y actuando "con lealtad" a todas las comunidades autónomas, "diciendo, eso sí, las cosas como son". Ha pedido a la oposición que siga "la línea de la cooperación y de no buscar reproches" y ya, "en su momento", se hará una evaluación de cómo han funcionado las cosas y espera "que sea constructiva".