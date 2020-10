Así es 'Chico', el loro que ha conquistado a los turistas de un zoo a ritmo de Beyoncé, Lady Gaga y Katy Perry

Hace apenas unas días, los responsables un zoo de Reino Unido decidían aislar a cinco de sus loros porque no dejaban de insultar a los turistas que visitaban el Lincolnshire Wildlife Park. Cinco loros grises africanos, bautizados como Billy, Elsie, Eric, Jade y Tyson que, desde entonces, se han convertido en las grandes estrellas de un parque en el que también podemos encontrar otros animales que han dado que hablar durante las últimas semanas.

Entre ellos podemos encontrar a Chico, un loro que daba la vuelta al mundo a comienzos de septiembre por su habilidad para cantar. Mientras que los cinco loros africanos han sido noticia por insultar a los turistas que visitaban el parque, Chico lo fue hace unas semanas porque era capaz de cantar canciones de Beyoncé. Concretamente If I were a boy, tal y como demostraba el zoológico a través de sus redes sociales.

El loro conoce canciones de Beyoncé, Lady Gaga y Katy Perry

Pero esta no es la única canción que tiene en su repertorio. Según cuentan responsables del parque en declaraciones a los medios locales, el loro amazónico de corona amarilla también sabe cantar otras canciones como Poker Face de Lady Gaga y Firework de Katy Perry. Todo ello gracias a su antiguo dueño, quien le enseñó algunas de la canciones más famosas de la época antes de llegar al famoso zoológico británico.

Desde que llegar al parque hace un año y medio, el loro de nueve años se ha convertido en una de las grandes atracciones del zoológico. De hecho, y después de dar la vuelta al mundo con sus canciones, los responsables del Lincolnshire Wildlife Park han decidido crearle un perfil en las distintas redes sociales para que siga conquistando al mundo y, de paso atraer a gente al parque. En su cuenta de Instagram podemos ver a Chico cantando e incluso algunos de sus compañeros y compañeras haciendo lo propio.

Mientras tanto, los cinco loros groseros han sido repartidos por el zoo

Mientras que Chico y sus compañeros y compañeras continúan cantando y atrayendo a cada vez más turistas al parque, Billy, Elsie, Eric, Jade y Tyson han tenido que ser separados para que dejen de insultar a los visitantes. Según cuenta Nichols en declaraciones a la agencia de noticias PA, los loros han sido separados para que los visitantes más jóvenes del parque no tengan que estar escuchando continuamente todo tipo de insultos.

Pero no solo por eso. También para que Billy, Elsie, Eric, Jade y Tyson puedan llamar la atención de otros loros grises africanos que pudieran sobrevolar la reserva. Gracias a ello, los responsables del parque evitan que los loros se retroalimenten entre ellos y molesten a los turistas del parque. Sin embargo, Nichols ha asegurado que no han recibido ni una sola queja: "La gente nos ha advertido sobre el comportamiento de los loros, pero les ha parecido muy divertido, no hemos tenido una sola queja".