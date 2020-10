WhatsApp lanza una de las funciones más esperadas: así podrás silenciar un grupo para siempre

Es probable que formes parte de varios grupos de WhatsApp de los que no te has marchado por compromiso. Desde aquel que se creó para reunir a los amigos de la infancia en el que no dejan de compartirse fotos de cuando erais pequeños hasta ese grupo familiar en el que tan solo se habla para dar los buenos días y felicitar a ese primo del pueblo al que no ves más que una vez al año. Ya sea por miedo al qué dirán tus compañeros o de quedarte solo en la próxima boda o comunión, nunca llegas a salirte del mismo.

Si eres de estas personas, sabrás más que de sobra que existe un botón que te permite silenciar la conversación durante una buena temporada. Entre otras opciones, la plataforma te permite silenciar un grupo durante 8 horas, durante una semana o durante un año. Para ello tan solo tienes que acudir al grupo en cuestión, presionar sobre el nombre del mismo, y buscar la opción Silenciar notificaciones. Una vez hecho esto, deberás determinar el tiempo que quieras silenciar las notificaciones y elegir si quieres que se muestren las notificaciones o no.

WhatsApp ha pensado en ti: podrás silenciar un grupo para siempre

Probablemente un año te parezca un espacio demasiado breve de tiempo como para volver a recibir todo tipo de imágenes reenviadas a la saciedad en las que te dan los buenos días a través de centros florales, peluches o abejitas animadas. Por esa misma razón, WhatsApp ha pensado en ti. Si eres de los que no quieres volver a recibir ni una sola notificación sobre ese grupo de WhatsApp del que deberías haberte marchado hace ya tiempo, ahora es el momento.

Di adiós a este tipo de imágenes. / Facebook

Para poder silenciar un grupo para siempre deberás tener la versión Beta de WhatsApp. En caso de que no la tengas descargada, deberás esperar varias semanas hasta que la plataforma extienda este servicio al resto de usuarios y usuarias. Pero no te preocupes que, tal y como revela el medio especializado WabetaInfo, no tardará mucho en llegar a tu teléfono móvil. A continuación te mostramos qué debes hacer para silenciar un grupo para siempre.

Estos son los pasos a seguir para silenciar un grupo para siempre

Para poder silenciar un grupo para siempre tendrás que repetir los mismos pasos que seguido hasta ahora para no recibir ningún tipo de notificación en ocho horas, una semana o todo un año. Después de presionar sobre el nombre del grupo, buscar la opción Silenciar notificaciones y determina el tiempo que quieras silenciar las notificaciones.

La plataforma ya permite silenciar las notificaciones para siempre. / Cadena SER

Si te has descargado la última actuaiización de la versión Beta habrás podido comprobar que la opción de silenciar durante un año ha desaparecido para dar paso a la de Siempre. También podrás pedirle a la plataforma que no te muestre las notificaciones de dicho grupo, por lo que no te enterarás sobre lo que pasa en el mismo hasta que alguien te mencione directamente o decidas levantar el veto.