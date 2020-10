'The Economist' señala a los culpables de la situación del coronavirus en Madrid: no deja lugar a dudas

El prestigioso semanario inglés, 'The Economist', ha publicado un artículo en el que analiza la situación política y sanitaria de España y la Comunidad de Madrid. Después de estos días de auténtico caos entre el Gobierno central y Ayuso por las medidas para contener la transmisión descontrolada del virus, la prensa internacional se hace eco del conflicto abierto por la gestión de la pandemia. Según 'The Economist' hay dos culpables claros.

El artículo empieza con una descripción cruda de la realidad sanitaria en Madrid. "El mes pasado, 402 de los 480 doctores del hospital Infanta Leonor escribieron una carta al Gobierno regional en la que avisaban de que la situación era de 'precolapso' con el 54% de sus camas ocupadas y 27 personas ingresadas en la UCI por COVID-19", explican en el artículo. Además, se hacen eco de los 784 casos por cada 100.000 habitantes que notificó hace un par de días la comunidad. "Esto hace que Madrid sea ahora la región más golpeada por la pandemia", explican.

En otro punto, el artículo se hace eco de las palabras del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que el 5 de julio proclamó que habíamos derrotado al virus y "controlado la pandemia". Ahora, España vuelve a ser el punto negro del coronavirus en Europa. Pero, "¿Qué ha ido mal?", se pregunta el semanario. Los expertos que ha consultado 'The Economist' coinciden en que tanto el gobierno de coalición de izquierdas de Sánchez como el principal partido de la oposición -el PP- que gobierna en la Comunidad de Madrid tienen la culpa de la gestión de la pandemia.

Por otra parte, el semanario se remonta a junio para señalar que el PP se alió con con los partidos nacionalistas, vasco y catalán, para votar en contra de un nuevo estado de alarma que permitiera una desescalada más suave y no tan rápida y que pudiera contener aún más los contagios. Además, 'The Economist' es muy claro con lo que sucede en Madrid: la región no lo hizo bien ni con la Atención Primaria ni con el rastro de contactos.

Tampoco el Gobierno central hizo lo que debía, esto es, exigir a Madrid que cumpliera con los criterios y "el verano hizo el resto": junto con el triunfalismo de Pedro Sánchez, los españoles volvieron a mezclarse en los bares, discotecas y reuniones familiares. "La incapacidad de contener la pandemia ha cortado la recuperación económica de raíz", sentencia 'The Economist'.

El duro artículo describe perfectamente la situación que se está viviendo en la región más afectada por el coronavirus de Europa. A los problemas políticos se unen los problemas sanitarios, con hospitales saturados y una economía endeble que lucha por salir a duras penas de la mayor crisis socioeconómica que está viviendo España.