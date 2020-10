El desolador mensaje de un epidemiólogo que trabajó con Simón: "Madrid ha tardado mucho en tomar medidas"

El epidemiólogo, Javier Del Águila, coincidió con Fernando Simón en los peores meses la pandemia por coronavirus. Estuvo en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad que dirige Simón desde abril hasta junio de este año. Ahora trabaja en el Centro Nacional de Epidemiología.

El elevado nivel de incidencia del virus en Madrid y la negativa de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado al Consejo Interterritorial de Salud a aprobar una serie de medias restrictivas que afectan a 10 municipios madrileños y que entran en vigor esta misma noche. Supone el confinamiento perimetral que solo se puede superar por causas determinadas, la disminución de aforos y el cierre de hostelería a las 23:00 horas máximo y de tiendas hasta las 22:00.

En la actualidad son 45 áreas sanitarias las que están afectadas por las restricciones que serán ampliadas esta misma noche a los municipios más afectados por coronavirus: Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

Las dudas sobre el nivel de restricciones y lo que conllevan son muchas. Tanto que el propio epidemiólogo, Javier Del Águila, compartía en un tuit su propio desconcierto que ha encontrado un rápido eco. Muchos usuarios de la red social se han sentido identificados con sus palabaras:

"Hola. Soy médico epidemiólogo. Trabajo en salud pública. En Madrid. No tengo ni idea de que narices está pasando ahora, qué restricciones aplican, cuándo, como ni por qué. ¿Cómo pretenden que se entere la población?", escribía.

Del Águila explica a la Cadena SER que es llamativo como otras comunidades han aplicado sus medidas, incluso confinando localidades, y han conseguido frenar la curva mientras que Madrid no lo ha hecho. "El resto de comunidades están tomando medidas dentro de sus competencias y en comunicación con Sanidad. No se entiende que Madrid tarde tanto en hacerlo", explica.

El experto no es partidario de aplicar unos criterios homologables a todos los territorios porque cada uno tiene sus propias peculiaridades. Madrid tiene unas condiciones especiales al ser centro de comunicaciones y desplazamientos por su gran densidad de población.

"Sabemos que hay intervenir lo antes posible, que es lo mejor para no aplicar medidas más duras", recuerda. "Las que se van a aplicar no son las medidas restrictivas dramáticas de primavera de encerrarnos en casa. Parece que intentan dar un mensaje de miedo a la población y no es así", afirma.

"Madrid ha tardado mucho en tomar medidas. Llevamos tiempo diciendo que no podemos esperar a estar tan mal", asegura el epidemiólogo que recuerda que habrá que esperar al menos dos semanas en ver si tiene algún efecto en el freno de contagios.

Hilo en Twitter

Del Águila explicaba en Twitter que cree están escuchando los consejeros equivocados: "Creo que han decidido escuchar a consejeros equivocados... otros están cayendo en trampas bien tendidas, quien sabe. Pero rectificar siempre es de sabios..."

A pesar de admitir que quizá "hayamos perdido el tren de las medidas suaves y a tiempo", insiste en que aún hay tiempo para "no tenernos que encerrar un mes entero en nuestras casa". Y propone la forma de hacerlo: "Hay que escuchar a los técnicos y epidemiólogos, no a los asesores".

Pone el acento en la necesidad de ser claros en los mensajes a la población. "Una persona cualquiera no puede recibir estos mensajes tan confusos en cuestion de días, porque se vuelven locos", explica en otro de mensajes.