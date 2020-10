La confesión de Fernando Simón sobre Soraya Sáenz de Santamaría: "Me pareció brutal"

Fernando Simón ha hablado sobre lo que supone trabajar con políticos. Él es médico epidemiólogo que fue nombrado director del CCAES en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, de hecho ha hablado sobre la vicepresidenta del Gobierno por entonces: Soraya Sáenz de Santamaría. Durante la crisis del ébola de 2014, Simón fue designado portavoz.

Sobre los políticos, ha sido contundente: "Nadie ha tratado de controlar el trabajo que hacemos", además también ha reconocido el valor del presidente Pedro Sánchez que fue capaz de "cerrar" todo un país. Reconoce que durante los primeros días de lo peor de la pandemia había "miedo" e "incertidumbre" por el impacto social y económico que iba a tener el coronavirus.

También ha desgranado esos primeros embates de la pandemia en nuestro país. "En China en enero no había más casos que en Wuhan, no había transmisión fuera de China", explica Simón. Después asegura que cuando el virus 'explotó' en Italia empezaron a sospechar que algo no iba bien. "El problema se produjo en Italia, ahí cambia todo, ahí tuvimos problemas en el conocimiento de la enfermedad, hubo problemas con el cierre de Italia (...) Algunos vinieron a España y ahí hubo transmisión en España", explica.

Sobre la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, Simón simplemente ha dicho que le pareció "brutal": "Santamaría me pareció una mujer super operativa. Tenía una capacidad de toma de decisiones espectacular, igual que me lo parece el presidente o el ministro Illa".

Simón también ha querido hablar de qué le ocurre ahora cuando sale a la calle. "Lo primero que me dice mi mujer es que no hable porque la gente me reconoce incluso de espaldas", ha asegurado con su sonrisa habitual. La voz de Fernando Simón nos acompañó en lo peor de la pandemia para comunicar tanto las buenas como las malas noticias.

Por otra parte, ha querido hablar también de sus vacaciones y la polémica foto en la que apareció en una playa de Portugal, sin mascarilla y alquilando unas tablas de surf. "Me fui de vacaciones porque no podía más, era completamente inútil (...) Cuando trabajas en situaciones de emergencia hay que hacer descanso", asegura. Fue precisamente durante la desescalada cuando tuvo que hacer un alto en el camino y viajar con su familia a Portugal. "Cuando trabajas en situaciones de emergencia y estas cansado puedes cometer errores y hay que evitar eso, y ahora estaba otra vez cansado", dice Simón para justificar esta "nueva semana de vacaciones" en la que ha decidido ir al programa de Calleja.

"La gente tiene que coger vacaciones sí o sí", ha sentenciado Simón. Por otra parte, dentro de su ironía habitual, ha señalado que él no iba a ser verdaderamente famoso hasta que no le "llamara Calleja" para participar en su programa.