Fernando Simón en 'Planeta Calleja': estas son las preguntas que responderá en el programa

Fernando Simón se estrena este viernes en la televisión del entretenimiento. Después de muchos meses al frente de la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias acepta el reto de 'Planeta Calleja' para vivir una aventura por tierra, mar y aire en la que el deporte será la excusa para conocer la faceta más personal del epidemiólogo, además de responder a muchas cuestiones acerca de la crisis provocada por el coronavirus.

El programa presentado por Jesús Calleja en Cuatro saltará a Telecinco de manera excepcional para su emisión en horario de máxima audiencia (22:00 horas). De esta manera, la cadena principal de Mediaset utilizará el jaleo mediático generado por la participación de Simón, aprovechando también la actualidad marcada por la segunda ola del virus que afecta a Europa y sobre todo a España.

Así se fraguó la participación de Fernando Simón

Jesús Calleja invitó a Fernando Simón porque quería escuchar la historia "de un funcionario público anónimo lanzado de repente al corazón de la tragedia sanitaria más importante que hemos conocido".

El propio Jesús contó en la presentación de este programa especial que fue él mismo quién llamó a Simón para hacerle llegar la oferta: "Oye, que te quiero invitar a 'Planeta Calleja' porque te tenemos siempre en esas comparecencias y nos gustaría verte en otro ámbito más distendido, te voy a llevar a escalar". Dijo que sí sin pensárselo dos veces, aunque Calleja no las tenía todas consigo y pensaba que se iba a echar atrás. No fue el caso. "Ha sido el invitado que más rápido se ha animado a venir al programa", explicó.

Lo que dijo Calleja y lo que dijo Simón

Desde que se filtró que Fernando Simón protagonizaría un programa de 'Planeta Calleja' Twitter se convirtió en un hervidero de quejas, críticas y opiniones para todos los gustos. Él se convirtió en la noticia y todos querían saber por qué había aceptado participar en el programa de Mediaset.

Jesús Calleja no solo defendió su intervención en el programa, también cebó su estreno en El Faro al decir que el médico le había dado fechas concretas y plazos de la pandemia. "Si lo que dice Fernando Simón se cumple, vamos a un escenario muy bueno", le dijo a Mara Torres.

Unos días más tarde salió Fernando Simón diciendo que las reflexiones que hacía en 'Planeta Calleja' no eran ninguna novedad: "No hay ninguna información que no hayamos discutido en ruedas de prensa [...]. No hay nada que sea relevante y que no se haya discutido ya".

Las preguntas de 'Planeta Calleja' a Fernando Simón

¿Y de qué van a hablar Fernando Simón y Jesús Calleja? Además de intentar que el espectador conozca la cara más íntima del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, también se le plantean algunas de estas preguntas durante su aventura en Mallorca: "¿Cómo no lo visteis venir? ¿Se hizo todo bien? Viendo lo que pasaba en Italia, ¿por qué no saltó la alerta? ¿Cómo se tomó la decisión de confinar España? ¿Se hizo bien la desescalada? ¿Tienes la conciencia tranquila? ¿Qué va a ser de nosotros este otoño? ¿Puede repetirse una situación parecida a la de abril?".

Las respuestas esta noche en Telecinco a partir de las 22:00 horas.