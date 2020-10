Así es el WhatsApp que viene: desde pagos desde la aplicación hasta mensajes que se autodestruyen

WhatsApp es, sin duda alguna, la plataforma de mensajería instantánea número uno en lo que a usuarios se refiere. Sin embargo, y a pesar de contar con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, todavía está por detrás de otras como Telegram o WeChat en innovación. No obstante, la compañía está lista para cambiar las tornas. Todo ello gracias a una batería de novedades que irá incluyendo en los próximos meses, tal y como ha adelantado el medio especializado WabEtaInfo.

Hace apenas unos días, la plataforma de mensajería instantánea estrenaba una nueva función mediante la que los usuarios y usuarias de la plataforma podrán silenciar los grupos para toda la vida. Pese a que tan solo está disponible para aquellas personas que dispongan de la versión beta de WhatsApp, todo apunta a que llegará al resto de usuarios y usuarias en las próximas semanas. ¿Sabías cuáles son las próximas funcionalidades que llegarán a la plataforma de mensajería?

Llegan los mensajes que se autodestruyen

Según ha dado a conocer Wabetainfo a través de su página web, la compañía de mensajería instantánea te ofrecerá la posibilidad de programar la autodestrucción de tus mensajes y archivos multimedia. No solo de imágenes y fotografías que quieras compartir con terceras personas, sino también de vídeos e incluso GIFs. Todo ello a través de una nueva función que ha sido bautizada como Expiring Media, desde la que podremos determinar el tiempo que permanecerá la imagen en cuestión en el chat de terceras personas antes de desaparecer de forma automática.

Para activar esta función, los usuarios y usuarias de WhatsApp tan solo tendrán que pulsar sobre un nuevo botón en el que se muestra un icono de temporizador antes de enviar una imagen o un vídeo concreto. Una vez hecho esto, el botón se volverá de color verde y nos indicará que los archivos que vayamos a compartir se caducarán de forma automática. Cuando el usuario o usuaria en cuestión abandone esa conversación, la imagen se eliminará de forma automática. De esta manera, y si has enviado algún dato sensible o una fotografía que no te gustaría que vieran terceras personas, se borrará como por arte de magia.

El pago móvil, más cerca que nunca

Hace ya varios meses, concretamente el pasado mes de junio, WhatsApp estrenaba el pago móvil en Brasil. Una nueva herramienta, disponible en unos pocos países, mediante la que podremos enviar dinero a terceros a través de la famosa plataforma de mensajería instantánea. Desde entonces, cada vez son más los países interesados en esta función. Entre ellos Argentina, donde pueden recibir y enviar dinero desde hace apenas unas horas.

Para poder enviar dinero a través de tu cuenta de WhatsApp tan solo tienes que abrir una conversación con la persona a la que le quieras hacer el ingreso. Una vez hecho esto, tan solo tendrás que seleccionar el icono del clip y elegir la opción de pago. Una vez hecho esto, tendrás que seleccionar la cantidad que queramos enviar, ingresar la cuenta del banco y aceptar la operación. A pesar de que todavía no ha llegado a España, podría hacerlo en los próximos meses.

Usar la misma cuenta en cuatro terminales

¿Te gustaría poder utilizar tu cuenta en más de un dispositivo al mismo tiempo? WhatsApp está trabajando en ello. Según explica WabetaInfo, la plataforma de mensajería pretende que puedas utilizar tu cuenta hasta en cuatro terminales distintos. Es decir, podrás hablar con el mismo número de teléfono en un móvil y en una tableta al mismo tiempo sin que la aplicación te expulse.

En definitiva, la compañía trabaja en una serie de medidas para intentar estar a la altura de otras como WeChat o Telegram en lo que a innovación se refiere. Entre ellas algunas como la posibilidad de silenciar grupos para siempre, destruir mensajes, usar la misma cuenta en cuatro terminales o pagar a través del teléfono móvil. ¿Cuál crees que será la más útil de todas ellas?