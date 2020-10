Zverev admite que jugó con fiebre y se saltó el protocolo en Roland Garros: "No debí jugar ese partido"

El tenista alemán Alexander Zverev, número 7 del mundo, jugó contra Jannik Sinner el pasado domingo en Roland Garros con fiebre y dificultad respiratoria tras saltarse el control de Covid-19.

El alemán admitió estar enfermo y tener 38º de temperatura desde la tercera ronda, cuando se enfrentó a Marco Cecchinato el pasado viernes, que se resolvió en cuatro sets (3-6, 3-6, 6-4 y 3-6).

"No debí jugar este partido, estaba con 38 de fiebre. Casi no puedo respirar, como podéis escuchar por mi voz. Tengo fiebre. Tenía 38 por la noche o por la tarde", reconoció en la rueda de prensa.

El jugador no comunicó sus síntomas

Desde la organización parisina apuntan que el tenista no consultó con los servicios médicos antes de salir a jugar ante Sinner. Desde Roland Garros señalan que el último test PCR del tenista se produjo el 29 de septiembre y dio negativo. El alemán no consultó a los médicos ni comunicó sus síntomas antes de salir a pista en el último partido.

El protocolo del gobierno francés estipula que todas aquellas personas que muestren síntomas del Covid-19 deben permanecer aisladas durante siete días y agendar una cita para realizarse el test.

Sinner, su último rival, explicó que "no está preocupado" porque el alemán no ha dado positivo. "Nos hacen los test varias veces y además, no estuvimos tan cerca", explicó.

