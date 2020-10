"Le dejan hacer lo que le da la gana": el jugador del Madrid al que los rivales de Champions critican

El Real Madrid ha comenzado LaLiga 2020/21 como concluyó el pasado curso, con similares argumentos futbolísticos, escasez de goles marcados y sobriedad atrás con un Thibaut Courtois salvador, que le han instalado en el liderato tras el primer tramo que da paso al parón de los partidos internacionales de las selecciones.

No te pierdas la 'Barra Libre' de SER Deportivos, la tertulia más caliente de la radio deportiva y su repaso semanal a las jugadas más polémicas del fin de semana:

Polémica por la posible expulsión a Casemiro

Antonio Romero: “No tiene el mismo reglamento el mediocentro del Madrid o del Barcelona que el mediocentro del Cádiz o el Huesca. Casemiro tenía que estar en la calle porque era segunda amarilla, cierto. Pero que los árbitros benefician a Casemiro, solo por ser Casemiro, es mentira. Benefician a Casemiro, a Busquets, a Piqué, etc. El brasileño tiene el mismo reglamento que el resto. Eso sí, el tratamiento que tenía, por ejemplo, Luis Suárez con los árbitros en el Barça, no va a ser el mismo que el que tendrá ahora en el Atlético de Madrid”.

Jordi Martí: “Cuando le preguntaron a Casemiro si tiene impunidad, se descojonaba”.

Antón Meana: “Yo no percibía en el fútbol la sensación con Xabi Alonso que hay con Casemiro. Todos los rivales del Real Madrid de Champions que vienen al Bernabéu, su entrenador, su presidente o su director deportivo, dicen ‘ya está bien con Casemiro’. Hace cuatro años pegó una rajada el presidente del Sporting de Portugal que no recuerdo una igual en el Bernabéu: 'A Casemiro le dejan hacer lo que le da la gana'. Yo sí percibo que Casemiro sí puede hacer una serie de faltas que no le permiten al resto. Esto lo piensan los que juegan en la Champions contra el Madrid" .

Más sobre el Real Madrid

Antonio Romero: “Vinicius, tal y como está la plantilla, es un futbolista que tendría que ser titular. Pero si Hazard está al nivel de antes, creo que está por delante de Vinicius”.

Miguel Martín Talavera: “Este Vinicius no ha lucido antes por culpa del entrenado, durante mucho tiempo”.

Jordi Martí: “¿Por qué no hablamos de Courtois cuando decimos el mejor de cada equipo?”.

La salida de Thomas del Atlético

Manuel Esteban ‘Manolete’: “El Atlético necesita por encima de todo que el técnico empiece a cambiar su pensamiento del cetro del campo. Me parece sangrante que no juegue Llorente y juegue Correa, que siga sin apostar por jugar con un mediapunta como Joao Félix, etcétera”.

Jordi Martí: “La costumbre de quitar a Suárez en el minuto 60, cuidado porque se lo puede tomar mal”.

Miguel Martín Talavera: “Lo del partido del sábado fue un auténtico fiasco e impotencia de meterle mano a un equipo que estaba encerrado atrás. Ni con los cambios, que fueron a peor en el equipo. Tiene que trabajar para conseguir que esto no le pase más. Pero no es verdad decir que no está probando cosas ni evolucionando al equipo”.

La fiesta ilegal de Willy Hernangómez

El baloncestista Willy Hernangómez, campeón del mundo con la selección española y jugador de la NBA, se disculpó públicamente en las redes sociales tras asistir a una fiesta multitudinaria el pasado sábado en el barrio madrileño de Aravaca.

Jordi Martí: “Si hay una cosa que estoy convencido que no haríamos es meternos en una fiesta con 200 personas. Que lo haga un Neymar o un NBA, con la amplificación que tiene…, en fin. Por lo menos ha pedido disculpas”.

Antonio Romero: “Todos tenemos derecho a equivocarnos. Ha pedido disculpas públicas cuando le han trincado. No es lo mismo que lo haga un cualquiera que una estrella de la NBA. Hay que ser corto para meterte en una fiesta sin mascarillas y con 200 personas. James, por ejemplo, dijo que no se volvía a comprar un coche en España porque quitan los puntos muy rápido aquí. Normal, si vas a 200 kilómetros por hora”.

Miguel Martín Talavera: “Más que corto, es irresponsable. Tú sabes que no puedes hacerlo, lo haces para que no te pillen. La única forma es que el club intervenga y sean severamente multados”.

Antón Meana: “Es una muestra más de que muchos deportistas no se dan cuenta de lo que se juegan. O las competiciones se meten en una burbuja o nada. Los deportistas tienen que dar ahora más ejemplo que nunca".

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Conoce el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.