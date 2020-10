Novak Djokovic - Pablo Carreño: sigue en directo los cuartos de final de Roland Garros

Javier Birlanga Tercer set, 0-0. ¡Qué dejada de Pablo Carreño! 30-40 para el asturiano que tiene bola de rotura para comenzar la tercera manga 07/10/2020 20:08 Javier Birlanga Tercer set, 0-0. Tremendo punto ahora de Pablo Carreño que se coloca 15-30 en el primer juego del partido. Sirve Novak Djokovic. 07/10/2020 20:09 Javier Birlanga Set para Novak Djokovic que iguala el partido. El serbio le rompe el saque a Pablo Carreño por segunda vez en este segundo set y pone el 1-1 en el marcador 07/10/2020 20:05 Javier Birlanga Segundo set, 5-2. No perdona ninguno de los dos tenistas su saque y Djokovic resta ahora para igualar el duelo. Carreño se niega a ponérselo fácil. 07/10/2020 20:03 Javier Birlanga Segundo set, 4-1. No hay juego fácil en este partido, pero Djokovic refrenda su 'break' anterior y se coloca a solo dos juegos de empatar el partido. 07/10/2020 19:56 Javier Birlanga Segundo set, 3-1. Pablo Carreño sigue jugando muy bien al tenis y está forzando al máximo a Novak Djokovic. Acaba de tener bola de rotura el español pero no ha podido aprovecharla 07/10/2020 19:55 Javier Birlanga Segundo set, 3-1. Error no forzado de Pablo Carreño cuando tenía bola de rotura Djokovic y el serbio pone tierra de por medio en esta segunda manga. Nadie dijo que esto fuese a ser fácil. 07/10/2020 19:50 Javier Birlanga Segundo set, 2-1. Ha sufrido una barbaridad Noval Djokovic para imponerse a Pablo Carreño en este tercer juego pero ha logrado mantener el saque. Sirve el asturiano. 07/10/2020 19:47 Javier Birlanga Segundo set, 1-1. Carreño consigue mantener su servicio, comienza igualada la segunda manga. 07/10/2020 19:43 Javier Birlanga Segundo set, 1-0. Novak Djokovic saca adelante el primer juego de la segunda manga. Sirve Carreño para tratar de igualar 07/10/2020 19:32 Javier Birlanga ¡SET PARA PABLO CARREÑO! El asturiano sirvió a la perfección ante el número uno del mundo y se adjudica la primera manga (1-0). El asturiano sirvió a la perfección ante el número uno del mundo y se adjudica la primera manga (1-0). https://twitter.com/Eurosport_ES/status/1313894690345885696?s=20 07/10/2020 19:29 Javier Birlanga Primer set, 4-5. ¡Rompe el saque Pablo Carreño a Djokovic! El español servirá para llevarse el primer set 07/10/2020 19:24 Javier Birlanga Primer set, 4-4. Le rompe el saque Novak Djokovic a Pablo Carreño. Una lástima porque el asturiano ha tenido sus opciones en este juego de ponerse 5-3 y acercarse a la opción de llevarse la primera manga. 07/10/2020 19:15 Javier Birlanga Primer set, 4-3. Ha tenido bola de rotura Djokovic pero Carreño se ha defendido a la perfección y ha logrado salvar un momento importante del partido. Iguales 07/10/2020 19:13 Javier Birlanga Primer set, 4-3. El partido ha comenzado igualado. Manda Carreño que sirve para poner el 5-3 en la primera manga 07/10/2020 19:11 Javier Birlanga ¡Bienvenidos al directo del partido de cuartos de final de Roland Garros entre Novak Djokovic y Pablo Carreño! https://twitter.com/rolandgarros/status/1313884290594164736?s=20 07/10/2020 19:11

Djokovic - Carreño: sigue el partido en las redes

El español Pablo Carreño se clasificó por segunda vez en su carrera para cuartos de final de Roland Garros, en la que se medirá con el serbio Novak Djokovic, en una reedición de los octavos de final del pasado Abierto de Estados Unidos, cuando el número 1 del mundo fue descalificado por agredir a un árbitro. Los fantasmas de aquel duelo, la única derrota de la temporada que aparece en el casillero del serbio, volverán a pasar por su mente cuando vea enfrente al mismo rival.

Djokovic cargará durante tiempo con esa mácula. El serbio la rememoró cuando en su partido de este lunes golpeó involuntariamente a una juez. "Ya sé que se va a hablar mucho de ellos", dijo sobre el hecho que no fue ni siquiera anotado por los árbitros. Carreño jugará sus segundos cuartos en París y será el único jugador español entre los ocho mejores junto a Rafal Nadal, que anoche se clasificó para semifinales.

Al "cien por cien"

"Tenía un poco malestar general, me molestaba el estómago. Llevo un par de días raro, hoy un poco peor, he ido al médico, me ha medido la temperatura y estaba bien", dijo el tenista gijonés, que aseguró que trató de acelerar el partido contra el alemán Daniel Altmaier, al que acabó derrotando por 6-2, 7-5 y 6-2.

El español llamó a las asistencias al término del segundo set, en el que tuvo que remontar un 5-2 en contra. "Me han dado algo para las náuseas. En el tercer set me he encontrado mejor y he tratado de cerrar los puntos rápido, me he escapado, he jugado valiente y agresivo, no tenía otra opción", señaló.

Carreño se mostró esperanzado en poder recuperarse para el duelo contra Djokovic, reedición de los octavos de final del pasado Abierto de Australia, donde el serbio fue descalificado por una agresión a una jueza, su única derrota de la temporada. "Contra Novak necesito estar al cien por cien, estando como hoy no tengo opción contra él. Necesito recuperarme. No voy a comerme la cabeza porque no me ayuda", dijo el asturiano.

Más información

