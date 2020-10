Donald Trump asegura que haber contraído la COVID-19 ha sido "una bendición de Dios"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido frente al despacho oval de la Casa Blanca por primera vez desde que saliera del hospital tras ser diagnosticado de COVID-19: "Tal vez me reconozcáis, soy vuestro presidente favorito y estoy frente al despacho oval de la Casa Blanca". No solo para hablar de la gran labor de los "médicos y enfermeros" que le atendieron durante su estancia, sino para hablar sobre el tratamiento que le ha permitido recuperarse de los efectos de la COVID-19 en cuestión de días

Todo ello a través de un vídeo, publicado en sus redes sociales, en el que ha reconocido que haber contraído COVID-19 ha sido una bendición divina y en el que ha anunciado la distribución gratuita de cientos de miles de dosis del fármaco experimental que se le aplicó durante su estancia en el hospital militar de Walter Reed: "Quiero conseguir para vosotros lo que me dieron a mí, y lo haré gratis, no vais a pagar por ello".

"Me dieron Regeneron y fue como… increíble. Me encontré bien inmediatamente"

Después de dar las gracias a todas aquellas personas que le han ayudado a superar la enfermedad, el presidente de los Estados Unidos ha aprovechado para elogiar a todos los médicos del país, a los enfermeros y a los trabajadores de emergencias. También a los policías, a los bomberos y a todo el mundo en general. Y es que, bajo su punto de vista, Estados Unidos es un gran país porque está repleto de grandes personas.

A continuación, el presidente ha explicado que se encuentra genial gracias al cóctel experimental de anticuerpos producido por Regeneron. A pesar de que se encuentra todavía en fase de ensayos clínicos, Donald Trump ha asegurado que ha sido la clave para su rápida recuperación: "Me dieron Regeneron y fue como… increíble. Me encontré bien inmediatamente". Por esa misma razón, el estadounidense ha anunciado que la quiere llevar a los hospitales cuanto antes: "La vamos a meter en los hospitales tan pronto como podamos. Vais a ver cosas asombrosas".

"Fue una bendición disfrazada": Donald Trump habla sobre su estancia en el hospital

Por todo ello, el presidente de los Estados Unidos asegura que contraer esta enfermedad ha sido como una bendición de Dios: "Fue una bendición disfrazada". Y es que, de no ser por su contagio, Donald Trump asegura que este fármaco no hubiera salido a la luz tan rápido para ayudar en la recuperación de los afectados por la COVID-19: "Me contagié, escuché sobre este fármaco y dije que me dejaran tomarlo. Fue mi sugerencia: dejadme tomarlo. Fue increíble cómo funcionó. Increíble. Creo que si no lo hubiera contraído estaríamos mirándolo como a muchos otros fármacos".

En lo que a la vacuna contra la COVID-19 se refiere, el presidente de los Estados Unidos ha explicado que debería estar lista para antes de las elecciones. Sin embargo, y dado que "la política se mete en medio", Donald Trump ha explicado que no saldrá hasta justo después de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. Por último, el mandatario ha aprovechado el vídeo para echarle la culpa a China por lo sucedido en su país y asegura que pagarán un gran precio por lo sucedido: "China va a pagar un gran precio por lo que ha hecho al mundo. Esto fue culpa de China. Simplemente recordadlo".