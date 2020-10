Salvador Illa pide la convocatoria urgente del grupo COVID-19 con Madrid para analizar el rechazo del TSJM

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asistido este jueves a la Comisión de Sanidad del Congreso para informar sobre el estado de la pandemia de COVID-19. Minutos antes del inicio de su comparecencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas que restringen desde el pasado viernes la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, al entender que afectan a los derechos y libertades fundamentales.

Illa ha anunciado que ha pedido la convocatoria, esta misma tarde, del grupo COVID-19 con la Comunidad de Madrid para analizar la situación tras la decisión del TSJM a las medidas que, desde el viernes 2 de octubre, restringen la movilidad en diez municipios de la región. El ministro ha reconocido que aún no ha podido estudiar la resolución en detalle, pero sí ha lanzado una reflexión: "El plan A, el plan B y el plan C es proteger la salud pública basándonos en las recomendaciones de los expertos. No nos importa nada que no sea la salud de los ciudadanos y estamos seguros de que la Comunidad de Madrid estará de acuerdo".

Sobre este asunto, el magistrado Alfonso Villagómez ha señalado en declaraciones a la SER que el escenario en Madrid es "complejo" porque la orden de la Comunidad de Madrid en la que se aplicaban restricciones a determinadas zonas de la ciudad de Madrid quedaba anulada con las restricciones de Sanidad que afectan a todo el municipio y que a su vez han quedado anuladas con la decisión adoptada hoy por el Tribunal de Justicia de Madrid: "Hemos perdido un tiempo precioso por no hacer lo que había que hacer, declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid", ha dicho en Radio Madrid. Para este juez, la salida que queda ahora es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pida al presidente del Gobierno la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid: "El estado de alarma es la solución".

Estado de la pandemia

Illa ha explicado además que la segunda ola es de menor intensidad y crece más lentamente, afectando a personas más jóvenes, con un 40% de asintomáticos y una letalidad inferior al 1% (frente al 12% del mes de marzo). Illa también ha insistido en que se están realizando más de 110.000 PCR al día (tres veces más que en junio), un hecho "muy relevante" porque el aislamiento es fundamental, según ha dicho, para controlar la pandemia.

Illa también ha explicado que la transmisión está aumentando en España, aunque en la mitad de las provincias, de hecho, sí se han registrado bajadas. Illa ha remarcado que las UCI de Madrid registran una ocupación del 40%, muy por encima de la segunda comunidad de este ranking, que es Navarra.

"A veces las medidas aplicadas no funcionan y necesitan ser reforzadas", ha dicho Illa. "Pero en este momento las medidas contundentes no son confinamientos en los hogares sino confinamientos perimetrales que permiten ciertas actividades, incluida la cultura. Quiero insistir en que la cultura es segura", ha dicho.

Salvador Illa también ha detallado que se han sentado las bases para crear el marco de la investigación independiente que deberá auditar la gestión de la pandemia, y que la propuesta del marco de actuación se llevará al Consejo Interterritorial.

Críticas de la oposición

La portavoz del PP en la Comisión, Ana Pastor, ha asegurado que Illa sigue "surfeando la realidad, que debería haber dimitido ya y que la resolución del TSJM supone "la gota que ha colmado el vaso de la gestión de la pandemia". También le ha acusado de "ocultar información" antes de la declaración del estado de alarma.

Ana Pastor también ha asegurado que el PP no va a permitir que el Gobierno se audite a sí mismo, le ha afeado declaraciones erróneas acerca de la transmisión por aerosoles y ha criticado la mala planificación de la campaña de la gripe.