El inusual enfado de Salvador Illa con Ana Pastor: "No está a la altura de su desempeño habitual"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asistido este jueves a la Comisión de Sanidad del Congreso para informar sobre el estado de la pandemia de COVID-19 y responder a las preguntas de los grupos de la oposición.

Pero además de repasar las cifras de la pandemia y de anunciar que ha pedido la convocatoria, esta misma tarde, del grupo COVID-19 con la Comunidad de Madrid para analizar la situación tras la decisión del TSJM a las medidas que, desde el viernes 2 de octubre, restringen la movilidad en diez municipios de la región, Illa ha insistido en las líneas maestras de su política: "El plan A, el plan B y el plan C es proteger la salud pública basándonos en las recomendaciones de los expertos".

Enfrentamiento con el PP

La portavoz del PP en la Comisión, Ana Pastor, ha asegurado que Illa sigue "surfeando la realidad", que debería haber dimitido ya y que la resolución del TSJM supone "la gota que ha colmado el vaso de la gestión de la pandemia". También le ha acusado de "ocultar información" antes de la declaración del estado de alarma.

Ana Pastor también ha asegurado que el PP no va a permitir que el Gobierno se audite a sí mismo, le ha afeado declaraciones erróneas acerca de la transmisión por aerosoles y ha criticado la mala planificación de la campaña de la gripe.

En su réplica, visiblemente molesto, Salvador Illa le ha espetado a Ana Pastor que ha echado en falta "un cierto tono de humildad", se ha quejado de haber recibido ciertos calificativos "injustamente" y le ha recordado que el PP gestiona la Sanidad en cinco CCAA, incluida la que presenta "los datos más preocupantes", en alusión a Madrid.

"Digo yo que algo tendrá que ver quién gestiona esta comunidad autónoma", ha dicho Illa, quien además ha criticado que el gobierno madrileño rompiera el acuerdo al que había llegado con Sanidad antes de la reunión del consejo Interterritorial de la semana pasada. "Y no le tolero que usted me diga que oculto datos o que le tomo el pelo a esta cámara. No está a la altura de su desempeño parlamentario habitual. He comparecido muchas veces y lo seguiré haciendo".

Illa también ha defendido sus actuaciones en relación con la campaña de vacunación de la gripe y le ha recordado a Pastor que "el enemigo es el virus", apelando a sus anteriores responsabilidades —presidenta del Congreso y ministra de Sanidad, entre otras— para sumarse a la lucha contra la pandemia.