Ponti: "El club cree posible que haya habido un uso fraudulento de carnets como con los abonos del clásico"

Romà Gómez Ponti, jefe de los servicios jurídicos del Barça, asegura en SER Catalunya que el club "ha puesto los hechos en conocimiento de la Guarcia Civil porque es la policía judicial que lleva la investigación del uso fraudulento de abonos y carnets en un Barça-Madrid, y el club considera que es posible que se haya producido un uso fraudulento de carnets en este caso. Gómez Ponti, sin embargo, se resiste a hablar de denuncia: "por mucho que el oficio de la Guardia Civil manifieste al principio la palabra denuncia, es un formalismo".

El jurista explica que "puede ser que los indicios que tengamos sean sobre cinco papeletas, y lo comunicamos a la Guardia Civil ante el riesgo de que se puedan estar usando carnets de forma fraudulenta. Presuntamente, porque no podemos acusar a nadie de ningún hecho. Tenemos un antecedente muy fresco, de hace 2 años, cuando se utilizaron los mismos instrumentos para un Barça-Madrid". No obstante, reconoce que "el club no ha tenido acceso a ninguna papeleta, materialmente. Nos enteramos por comentarios durante el recuento. En la comunicación a la Guardia Civil sólo las mencionamos, no las aportamos. Solo podemos aportar sospechas e indicios, sin la autorización de la Mesa que gobierna el procedimiento no podemos presentar ningún documento."

Las sospechas, relata Gómez Ponti, empiezan "cuando el promotor del voto de censura manifiesta públicamente al entregar las papeletas que solo se responsabiliza de las que ha recogido él, y no de las que ha recibido en los últimos días que no sabe muy bien de dónde han llegado. Este origen incierto nos hace plantear cuestiones, y el primer día se manifiesta a la mesa que, con el precedente de los abonos del clásico, vale la pena hacer una doble comprobación. Cuando la mesa rechaza un control más exhaustivo, nos sentimos un poco impotentes: en las anteriores mociones de censura no había abierto un proceso judicial como el de los abonos", señala.

La votación

Por lo que se refiere a la celebración del referéndum una vez validadas las firmas, y a pesar de la denuncia, el letrado cree que "el club no debe pedir la suspensión cautelar de la votación, porque debe velar para que se cumpla al 100% el mandato del socio. Mientras ninguna autoridad bloquee, suspenda o prohíba hacer el voto de censura, la obligación de la junta es cumplir el mandato de sus socios. Porque a día de hoy, más allá de sospechas o investigaciones, hay más firmas de las necesarias." A pesar de todo, considera que "hay implicaciones legales que ponen de manifiesto que, desde mi punto de vista, no es posible celebrar el voto de censura", señala Ponsi.

La adecuación salarial y el 'Barçagate'

Más allá del proceso del voto de censura, el jefe de los servicios jurídicos del Barça también se ha referido a otros asuntos de la actualidad institucional del club. Por lo que se refiere a la adecuación de salarios que el club quiere acordar con los trabajadores, se ha limitado a decir sin desvelar cifras que "hay 15 días para designar representantes para la mesa de negociación y 15 días más para llevarla a cabo. Por respeto, los primeros de conocer la propuesta del club deben ser los representantes designados por los jugadores y el comité de empresa".

Por lo que se refiere al caso de las redes sociales, ha sido contundente a la hora de decir que "el club ha entregado absolutamente toda la documentación que se le ha requerido. Cuando vinieron los Mossos, una parte de los documentos se los llevaron en ese momento, y la otra se les hizo llegar a los pocos días. Y no he recibido ninguna comunicación para complementarla, me llamaron para agradecer la colaboración del club", ha sentenciado.

