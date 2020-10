"En estos momentos prima el balance económico": Jordi Cruyff analiza las dificultades del Barça

La actualidad azulgrana está cargada de polémicas desde hace semanas y la denuncia por sospecha de irregularidad en la moción de censura contra Bartomeu, la cual ha conseguido las firmas necesarias para salir adelante, marca el futuro próximo del Barça con aún más incertidumbre.

Jordi Cruyff, entrenador del Shenzhen FC en la Superliga de China y ex jugador del Barcelona, analizó en El Larguero con Manu Carreño la situación deportiva, emocional y económica del club que ha marcado su vida tanto personal como profesional.

En relación a la posible “fin de la era de Bartomeu”, Cruyff interpretó que el haber hecho la denuncia muestra claramente “que la intención es no dimitir, porque si no, no te esfuerzas en realmente que se hagan cuentas de nuevo”. Las razones por las que la moción de censura se presentó y ha salido con apoyos suficientes, según el holandés, son varias. En un principio, “había dudas de si era algo porque el aficionado estaba molesto, desde hace un tiempo largo, sobre cómo se han hecho cosas o si realmente era un estado emocional negativo por el batacazo del 2 – 8”, en referencia al último partido de la temporada pasada.

Sin embargo, Cruyff apuntó que es “sorprendente que la moción haya pasado en unas semanas en las que el equipo con muchas caras nuevas ha ido ganando partidos. El hecho de que haya ocurrido y se hayan conseguido las firmas necesarias, quiere decir que el socio no ha sido la emoción negativa de un partido, sino que es algo de hace tiempo y la gente quiere cambios”, apeló así al descontento que han mostrado la mayoría de culés que no están conformes con la directiva del club azulgrana.

“No sé qué hará la directiva porque es difícil. Nadie sabe cual es el siguiente paso”, palabras que muestran cómo está afectando a la actuación del club ante la complicada situación por la Covid – 19 y la poca estabilidad económica que ha dejado ver el Barça estas últimas semanas de mercado de fichaje. En cuanto a la llegada y salida de jugadores del equipo, no ha salido como se esperaban. “Me ha sorprendido que lo de Eric García no se haya hecho por 2 millones de euros. Es un indicador muy claro de que los números están muy ajustados, hay dificultades y en estos momentos prima el balance económico más que cualquier otra cosa”, analizó Cruyff cómo las cuentas del Barça están, al parecer, más ajustadas de lo que a la directiva le gustaría.

Las salidas de Suárez, Rakitic, Arturo Vidal y Rafinha al Atlético de Madrid, Sevilla, Inter de Milán y PSG, respectivamente, han sido las grandes pérdidas de cara a la nueva temporada. Sobre el uruguayo, Cruyff consideró que “es un 9 distinto” porque hay que tener en cuenta que Suárez “te hacía 25 goles pues Braithwaite te hará 15 o 18, en cambio dará más juego por fuera porque es un jugador que juega por banda metiéndose hacia dentro”.

“Koeman sabía que era una situación complicada para el club, pero estará dolido por estas faltas en estas posiciones cuando la exigencia es máxima”, la falta de fichaje es uno de los temas que, según Cruyff, pueden pasar factura al nuevo Barça del técnico recién llegado al club.

Respecto a su posible regreso al club azulgrana, el holandés ha reconocido que al final “es algo que queda. Es un club en el que me he criado, donde mi padre ha estado varias épocas de su vida. Decidió que iba a ser nuestra casa. Las raíces de mi familia están ahí. Llega un momento en el que llevo 20 tantos años fuera y al final seguro que me tira. Y lo que está claro es que hay clubes que siempre tienen un lugar especial en la ambición de uno”.

