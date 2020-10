¿Puedes encontrar a la ardilla y al ciervo ocultos en esta imagen?: así es el último reto de agudeza visual

La comunidad de Reddit nos invita a dar con dos nuevos animales en una imagen en la que, aparentemente, no hay ni rastro de ninguno de ellos. Por una parte una pequeña ardilla y, por la otra, un ciervo. Como si de una película de Disney se tratara, tanto uno como el otro comparten plano aunque no lo veas a simple vista. Todo ello gracias a su coloración, lo que les permite desaparecer por completo de la escena en cuestión de segundos.

Pero no te preocupes que, en cuanto los tengas localizados, no los volverás a perder de vista. Durante estos últimos meses te hemos enfrentado a todo tipo de retos en los que te hemos invitado a encontrar todo tipo de animales escondidos en la naturaleza. Desde leopardos de las nieves hasta insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. Una serie de animales que, sin duda alguna, destacan por su capacidad para esconderse. También algunos que, por su coloración, han conseguido pasar desapercibidos como estos dos.

¿Puedes encontrar a los animales escondidos en la siguiente imagen?

En la imagen que has podido ver hace apenas unos segundos encontrarás una serie de objetos que pueden despistarte. Desde un remolque o una señal que prohíbe que terceros vehículos aparquen en la zona delimitada hasta un banco y varias herramientas. Todas ellas junto a una caseta en la que, aparentemente, no se distingue ningún animal. Sin embargo, no muy lejos de allí, podrás encontrar a los dos mamíferos.

¿Has conseguido dar con ellos? A continuación te ofrecemos la respuesta. Para dar con la ardilla tan solo tienes que fijarte en el dique situado justo detrás de la señal. Mientras tanto, para encontrar al ciervo tendrás que prestar atención en los árboles situados tras el remolque. Si prestas atención a la parte derecha de la fotografía podrás encontrar al ciervo descansando plácidamente e incluso mirando a la persona que ha sacado la fotografía.

Así puedes encontrar a los animales escondidos en la imagen. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes encontrar a los dos gatos escondidos?

En la imagen que vas a ver a continuación se distingue el salón de una casa. Un salón en el que podemos encontrar un sinfín de objetos que pueden distraer nuestra atención. Entre ellos algunos como varios sofás, una estantería repleta de libros y unas cortinas. También una puerta que nos comunica con el exterior, donde podemos ver un gran número de plantas y árboles. Y, entre todos estos, un gato que desaparece de la fotografía como por arte de magia.

Encuentra al gato escondido en la imagen. / Reddit

¿Has podido dar con él? Para que puedas dar con el animal mucho más rápido te invitamos a que centres tu mirada en la parte superior de la fotografía. ¿Todavía nada? Si todavía no lo has encontrado, te ofrecemos la respuesta en la siguiente imagen. Como puedes ver en la fotografía, el gato ha trepado hasta lo más alto del salón para esconderse del objetivo de la cámara. Mientras tanto, el otro permanece descansando en el sofá.