¿Cuándo llegará una vacuna fiable contra la COVID-19? Esta es la predicción del doctor Cavadas

Hace ya varios meses, concretamente el pasado mes de agosto, Rusia registraba la primera vacuna del mundo contra la COVID-19. Una vacuna que, tal y como explicaba el presidente ruso, Vladimir Putin, es "eficaz" y permite lograr una "inmunidad estable" contra el virus de dos años. Todo ello en un tiempo récord, lo que alimentaba la desconfianza de los expertos internacionales acerca de su eficacia a la hora de acabar con la enfermedad.

Y es que, tal y como ha explicado el doctor Pedro Cavadas en El Hormiguero, es imposible tener una vacuna segura y testada en un espacio tan breve de tiempo. Después de que Pablo Motos le haya preguntado acerca del fin de la pandemia de la COVID-19, el doctor Cavadas ha asegurado que es "metafísicamente imposible" que alguien haya podido desarrollar una vacuna bien testada: "Para tener una vacuna testada, con una fase 3 como Dios manda y un inicio de la 4 después, hacen falta años".

"Si queremos algo rápido hay que aceptar que no va a ser tan seguro"

Después de explicar que lanzar una vacuna de garantías al mercado requiere más tiempos del que se prevé, el doctor ha hablado sobre las propuestas de vacunas que empiezan ensayos clínicos: "Si aceptamos eso como vacuna, habrá que definir quién se va a comer las 15 o 20 primeras encefalítis que provoquen las vacunas". Y es que, tal y como explica el doctor, todas las vacunas tienen un porcentaje de efectos adversos como pueden ser las encefalitis.

Por esa misma razón, y antes de que se distribuyan de forma masiva a nivel global, algunas tienen que ser modificadas e incluso retiradas del mercado. Por lo tanto, el cirujano no concibe que una vacuna segura para los próximos meses: "Si queremos algo rápido hay que aceptar que no va a ser tan seguro. Todo al mismo tiempo no se puede. Una vacuna segura, testada y pasado mañana, no se puede. Hay una serie de cosas que no pueden estar en la misma frase. Si queremos algo seguro, requerirá mucho tiempo. Si queremos algo pronto, hay que aceptar que aparecerán un número de efectos adversos que entran a formar parte de la fase 3 del estudio".

¿Cuándo llegará una vacuna eficaz contra la COVID-19?

¿Y cuánto tiempo hace falta para desarrollar una vacuna eficaz contra la COVID-19? Según ha explicado el doctor Cavadas, al menos un par de años: "Siendo realista, hasta que no hayan pasado un par de años no me la creo". Después de desarrollar una vacuna que haya superado todas las pruebas, habrá que producir la misma para las 8.000 millones de personas censadas en el mundo. Por lo tanto, tampoco prevé que el fin de la pandemia por COVID-19 esté cerca.

Bajo su punto de vista, para que podamos viajar libremente como hacíamos antes habría que vacuna a 6.000 millones de personas. Por lo tanto, y para volver a lo que antes conocíamos como normalidad pasarán todavía más años.