"Atendemos con prisa por un sistema sanitario sobrecargado. Es el caldo de cultivo para la crispación"

Desde enero se han contabilizado cerca de 450 denuncias a sanitarios; en el mismo periodo de 2019 se registraron casi 400. Los datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias reflejan un aumento del 18 por ciento, “somos el primer escalón que se encuentra el paciente, que llega nervioso, preocupado y con mucha incertidumbre. Atendemos pacientes asustados y ese miedo les impide ver que la solución que les estamos ofreciendo es la mejor y, a veces, la única que les podemos dar porque el servicio de urgencias (al igual que la atención primaria) está muy limitado y saturado”, nos explica la doctora Iría Miguens, responsable de SEMES.

"Hay que denunciar para que no haya más agresiones"

Carmen es médico en el Servicio de Urgencia de la Atención Primaria en Madrid. Hace dos años sufrió una agresión física mientras pasaba consulta en un ambulatorio de Vallecas. " El paciente se enfadó cuando le derivé al hospital. Me insultó y le eché de la consulta. Cuando abrí la puerta para que se marchara, me giré y me golpeó en la cara con el informe que le había entregado". "Decidí denunciar porque no se puede consentir que ninguna persona sea agredida, tampoco un profesional de la sanidad". Carmen trabaja ahora matizando, es decir atendiendo las consultas telefónicas. "Sufro agresiones verbales la mayoría de los días".