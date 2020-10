"Estamos haciendo demasiado 'casting' en la selección española y aún faltan jugadores nuevos"

La selección española regresa al Olímpico de Kiev donde tocó el cielo con su generación de oro en el broche al ciclo mágico, con la segunda Eurocopa consecutiva y un Mundial entre medias, con un duelo ante una Ucrania con problema de bajas, con el objetivo de mantener la firmeza para acceder por primera vez a la fase final de la Liga de Naciones.

Destinada a jugarse en noviembre el pase a la fase final de la segunda edición del nuevo torneo de selecciones, ante Alemania en Sevilla, la selección española visita a Ucrania con el objetivo de ensanchar el mal momento de su rival y recuperar la brillantez perdida frente a Suiza. El planteamiento del rival rebajó el momento Ansu Fati y la fluidez de un estilo que va perfeccionado Luis Enrique Martínez.

Partidos amistosos de la selección

Antonio Romero: “Ansu Fati es un pepino, aunque encontrar la regularidad como titular en la selección, va a estar complicado. Como Traoré pille cansada a la defensa, la puede sobrepasar con su descomunal físico, pero necesitamos un delantero que meta más de cuatro goles”.

Jordi Martí: “Hay una expectativa baja respecto a la selección y no lo puedo entender. Thiago fue el líder del Bayern en el centro del campo en Champions. Busquets está brillando en el Barça. Jordi Alba jugará en la banda. Ansu Fati, también en la posición de ‘9’ puede rendir. Luis Enrique creo que tiene una idea. La presión arriba puede ser muy importante. Hay ideas y hay individualidades, pero no sé por qué la gente tiene esas expectativas tan bajas".

Miguel Martín Talavera: "Me quedo de largo con Ansu Fati, es mucho mejor futbolista que Traoré. Hay jugadores con bastante más talento. La comparación no se sujeta. Ansu está bastantes cuerpos por delante que Adama. En estas dos listas, todavía seguimos viendo a una selección muy lejos de otras. Todavía estamos en plan 'casting' y aún entran nuevos jugadores. Para tener un armazón de selección aún nos faltan jugadores. Y estoy como loco que vaya bien. Pero tengo que ser realista. Creo que estamos haciendo demasiado 'casting' en la selección. No es una locura decir que Francia, Alemania y Portugal están un poquito por encima de nosotros".

Antón Meana: "A veces, en un fútbol tan táctico, un jugador que te divierta es muy importante".

La salida de Thomas del Atleti

Antonio Romero: "El movimiento sorpresa de último momento fue el de Thomas. Me gustaría decir que sería un error que este traspaso de última hora le sirviera al Atlético y cuerpo técnico, que está mosqueado, como una excusa para bajarse otra vez del tren de tener la obligación de pelear por todo. Con Thomas o sin él, dije y digo que no es un futbolista imprescindible para el Atlético de Madrid".

Miguel Martín Talavera: "Yo no he escuchado a nadie poner algún tipo de excusa. Tendría mucha razones el entrenador para estar cabreado porque ha sido un auténtico desastre este mercado. Sigue quedándose con un solo lateral izquierdo".

Manuel Esteban ‘Manolete’: "Me cuentan que hay un equipo turco que para Navidades nos da una alegría. Es el Fenerbache que está llamando con fuerza a la puerta del Atlético. Y lo mismo deja la puerta a Agüero. Simeone está creando escuela, Zidane hace igual. Cuando meten gol, se encierran en el área".

